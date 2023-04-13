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СПРОСТУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ТОВ "ОРГАНОСІН ЛТД"

Виктор Литвиненко
Новости медицины
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СПРОСТУВАННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ТОВ 'ОРГАНОСІН ЛТД'

Інтернет-видання "OBOZREVATEL" спростовує недостовірну інформацію, розміщену Литвиненком Віктором Григоровичем 30 вересня 2022 року в розділі Medoboz на веб-сайті нашого видання, в соціальній мережі Facebook, а також соціальній мережі LinkedIn під заголовком: "Експерт із лицемірства: як Органосін пробиває дно", а саме щодо низької якості лікарських засобів, які реалізовує ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРГАНОСІН ЛТД", а також стосовно наявності частих побічних явищ препаратів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОРГАНОСІН ЛТД".

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