Україна. 2023 рік. Жах. Біль. Гнів. Відчай. Спогади. Спогади не припиняються. Пекельно коло, яке руйнує душевну рівновагу, настрій, сон. Панічні розлади, проблеми з концентрацією уваги, порушення пам'яті, спалахи гніву та відчуття відстороненості. Це ПТСР.

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — це повторювані, нав'язливі спогади про нищівну травматичну подію. Спогади тривають починаються протягом 6 місяців після події та тривають понад 1 місяць.

Симптоми ПТСР розділяють на декілька категорій

Симптоми вторгнення (≥ 1 з наведених):

Наявність повторюваних, мимовільних, нав'язливих, тривожних спогадів.

Повторювані гнітючі сновидіння (наприклад, нічні кошмари) про подію.

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Дії або відчуття, нібито подія відбувається знову, різної інтенсивності — від ретроспекцій до повної втрати усвідомлення теперішнього оточення.

Відчуття інтенсивного психологічного або фізіологічного дистресу при нагадуваннях про подію (наприклад, у день її річниці, при звуках, схожих на ті, що людина чула під час події тощо).

Симптоми уникання (≥ 1 з наведених):

Уникання думок, почуттів або спогадів, пов'язаних з подією.

Уникання дій, місць, розмов або людей, які провокують появу спогадів про подію.

Негативний вплив на когнітивну функцію та настрій (≥ 2 з наведених):

Втрата пам'яті про значні частини події (дисоціативна амнезія).

Стійкі та перебільшені негативні переконання або очікування щодо себе, інших або світу.

Постійні викривлені думки про причину або наслідки травми, які призводять до звинувачення себе або інших.

Постійний негативний емоційний стан (наприклад, страх, жах, гнів, вина, сором).

Значне зниження інтересу або участі у важливих видах діяльності.

Відчуття відстороненості або відчуженості від інших.

Стійка нездатність відчувати позитивні емоції (наприклад, щастя, задоволення, любов).

Змінена збудливість та реактивність (≥ 2 з наведених):

Труднощі зі сном.

Дратівливість або спалахи гніву.

Безрозсудна або саморуйнівна поведінка.

Проблеми з концентрацією.

Посилена реакція переляку.

Надпильність.

В таких умовах страждає душа, розум, тіло. На думку дослідників, люди з посттравматичним стресовим розладом більше схильні до ризику серцевих захворювань. Пацієнти з вищим рівнем тривоги у 4,9 раза частіше мали такі ускладнення.

Серед спочатку здорових осіб ПТСР часто прогнозує майбутній гострий інфаркт міокарда або смерть через серцево-судинні захворювання, незалежно від інших основних факторів ризику. Недавнє дослідження, опубліковане в журналі Американської медичної асоціації, доводить, що жінки-ветерани з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) більш ніж вдвічі частіше страждають від ішемічної хвороби серця, ніж ті, хто не страждає на ПТСР.

Усунення наслідків ПТСР. Немедикаментозна складова

Як врятуватися від наслідків ПТСР та зберегти здоровим серце та розум? Фахівці пропонують роботу с психологом чи психотерапевтом або ліки.

Олег Романчук, лікар-психотерапевт, дитячий психіатр центру "Коло сім’ї", директор Інституту психічного здоров’я УКУ та Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії зазначає, що для лікування ПТСР рекомендують два методи, які мають дуже добру доказову базу: травмофокусована когнітивно-поведінкова терапія і техніка десенсибілізації травми рухом очей (EMDR).

Курс такої терапії зазвичай триває від кількох тижнів до трьох місяців. Пацієнт має бути добре мотивованим на досягнення успіху в лікуванні. Вагому роль відіграє кваліфікація фахівця, кількість яких в Україні поки що недостатня.

Отже, базисне значення в лікуванні психосоматичних та тривожно-депресивних розладів мають, без сумніву, саме немедикаментозні напрямки: психотерапія (наприклад, когнітивно-поведінкова тощо), водолікування (наприклад, контрастний душ тощо), фізичні вправи або навантаження (в режимі релаксації), модифікація способу життя.

Важливим є добре ставлення до пацієнта, роз'яснення причин його стану. Це дозволяє, наприклад, знизити симптоми тривоги та ініціацію панічної атаки (ПА).

Медикаментозна складова терапії: похідні бензодіазепінів

За науково перевіреними спостереженнями, душевну рівновагу кардіологічних хворих частіше за все порушує саме тривога або панічна атака. Доведено, що в Україні ознаки тривоги та депресії серед пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями сягають 61-74%.

Пізнавальне дослідження на схожу тему провели у Тайвані. У 2014 році там проаналізували базу даних вибірки з 1997 по 2008 рік з загальною кількістю 1 000 000 суб'єктів. Дослідження показало, що ризик серцевої смертності та госпіталізації були нижчими у пацієнтів, які отримували малі дози бензодіазепінів, у порівнянні з тими пацієнтами, які не отримували ці ліки взагалі.

З дослідження випливає, що низькі й помірні дози бензодіазепінів корисні у випадку безсимптомної ішемії міокарда, стенокардії, АГ і ХСН, особливо у пацієнтів з супутньою тривогою.

Тому бензодіазепіни можуть використовуватися при лікуванні синдрому тривоги, тривожних розладів й, можливо, як терапія першої лінії у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Окрім того, бензодіазепіни показують користь як додаткове лікування аномалій артеріального тиску у пацієнтів з генералізованим тривожним розладом.

Високоякісні бензодіазепіни представлені й на українському фармацевтичному ринку. Серед інших є вітчизняний препарат "Гідазепам IС", який добре показав себе протягом багаторічного використання у лікарській практиці.

Він показаний для лікування станів, за яких відзначається емоційна лабільність, підвищена дратливість, порушення сну, тривога, страх. Після приймання сублінгвальної таблетки 20 або 50 мг дія препарату "Гідазепам" проявляється через 10–15 хв, досягаючи максимуму упродовж 1–4 год (допустиме приймання до 3 разів на добу). Усунення гострого приступу тривоги, тривожної симптоматики, жаху, здійснюється протягом 1-2 днів.

Також можливо застосовувати "Гідазепам IC" одноразово як фармакологічний метод контролю страху, якщо ситуація швидкоминуча, наприклад, при лікуванні гострого значного підйому артеріального тиску.

Бензодіазепіни додатково застосовують лише в випадках наявності кризової ситуації, гострої стресової реакції, рефрактерності до препаратів першої лінії. Наприклад, застосування "денного" транквілізатора ("Гідазепам IC") можливо на старті за наявності гострої стресової реакції (до 14 днів), поки найбільш сучасні антидепресанти, так звані селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), не почнуть діяти.

Медикаментозна складова терапії: анксіолітики та похідні ГАМК

Серед переліку медикаментів, які застосовують для пацієнтів з тривожними та панічними психосоматичними станами, особливе значення має використання небензодіазепінових анксіолітиків. З-поміж вітчизняних, добре зарекомендованих препаратів, наведемо до прикладу "Мебікар", який усуває соматовегетативні симптоми, котрі можуть погіршити стан кардіологічних хворих – тахікардія, екстрасистолія, кардіалгія, гіпер- або гіпотензивні кризи.

"Мебікар ІС" виявляє антитривожну активність, усуває відчуття неспокою, тривоги, страху, внутрішнє емоційне напруження та роздратування. Заспокійливий ефект лікарського засобу не супроводжується міорелаксацією. Препарат не знижує розумову та рухову активність, тому його можна застосовувати протягом робочого дня. Він не має снодійного ефекту, але поліпшує сон.

"Мебікар ІС" чинить ноотропну дію, покращує когнітивні функції, підвищує увагу і розумову працездатність; виявляє антиоксидантну активність. Діє як адаптоген та церебропротектор при оксидативному стресі, має антагоністичну активність стосовно збудження адренергічної і глутаматергічної систем. Діє швидко та має ефект 1-го приймання.

Препарат призначають незалежно від їжі по 300 мг 3 рази на день або 500 мг 2-3 рази на добу. Дія "Мебікару IC" розгортається упродовж перших 1-2 тижнів. Курс лікування триває від 4 до 12 тижнів без звикання та синдрому відміни.

Окрім загаданого препарату, додаткову користь у терапії ПТСР здатні показати похідні ГАМК. Розглянемо їхній вплив на прикладі ще одного вітчизняного лікарського засобу "Нообут ІС".

Його домінантною дією є антигіпоксична та антиамнестична, що дуже важливо для хворих на ПТСР. "Нообут ІС" є похідним γ-аміномасляної кислоти (ГАМК), яка є найпоширенішою гальмівною речовиною в центральній нервовій системі та має властивості транквілізатора: усуває психоемоційне напруження, почуття тривоги, страху, емоційну лабільність, дратівливість, покращує сон.

Медикаментозна складова терапії: усунення безсоння

Серед тривожних розладів порушення сну є поширеним явищем – до 40-80% усіх випадків (та ще частіше при ПТСР). Відомо, що сон – це головна адаптаційна та антистресова система, яка визначає ступінь резистентності організму до різноманітних стресів.

Інсомнія пов'язана з поганим настроєм, зниженням якості життя, а також із ризиком ССЗ. Дослідження показали підвищення рівня кортизолу, зниження імунітету та підвищення маркерів симпатичної активності у людей з хронічним безсонням. Хронічна інсомнія та укорочення сну пов'язані з розвитком ЦД, АГ та ССЗ. Пацієнти як з симптомами депресії, так і розладами сну (OR=2,64) мали вищий ризик ССЗ, ніж пацієнти без них. З 30 398 учасників 38% мали ССЗ, а 62% не мали.

У випадках, коли інсомнія пов’язана з прохідним стресом, фобією, або ж ситуація підлягає поведінковій корекції, як доповнення до немедикаментозних методів, можливе призначення бензодіазепіна (наприклад, "Гідазепам ІС" 20-50 мг/ніч, якщо пацієнт молодше 65 років), агоніста бензодіазепінових рецепторів (наприклад, "Зопіклон") або селективного агоніста ГАМК (наприклад, "Левана ІС" 0,5-2 мг/ніч) разом з небензодіазепіновим анксіолітиком (до прикладу, "Meбікар ІС" 500 мг 3 рази на день) – коротким курсом до 10-14 днів та максимальною тривалістю до 4 тижнів.

Згаданий вище селективний агоніст ГАМК "Левана ІС" також є продуктом українського фармацевтичного ринку. Він чинить виражену снодійну та антитривожну дію. Особливістю снодійної дії препарату є здатність збільшувати тривалість не тільки повільнохвильового, але й парадоксального сну при незмінній кількості його епізодів, що робить снодійний ефект лікарського засобу більш фізіологічним.

"Левана ІС" має ефект засинання – це важливо для тих пацієнтів, які неодноразово прокидаються посеред ночі. За даними полісомнографічного дослідження встановлено, що на тлі терапії цим препаратом простежувалась нормалізація процесу засинання, збільшення тривалості нічного сну, збільшення тривалості глибоких стадій фази повільнохвильового сну, зменшення вмісту дрімотного стану, збільшення тривалості фази швидкого сну й відновлення циклічності сну та його ефективності.

Усунення наслідків ПТСР: висновки

За прогнозами Міністерства охорони здоров’я, понад 15 млн українців потребуватимуть психологічної допомоги за наслідками війни.

Що це означає? Величезна кількість людей з ПТСР будуть шукати допомоги. Скільки психологів та психіатрів сьогодні готові допомагати боротися з ПТСР? Куди звертатися, якщо людина страждає від страхів, нічних кошмарів, відчаю та депресії?

Звичайно – до сімейного лікаря, адже дослідження говорять про те, що найбільш ефективна комбінована терапія – це психологічне втручання та згадані вище види ліків, які український фармацевтичний ринок здатен запропонувати вже сьогодні.