Так ли вреден никотин?

"Лучший способ бросить курить - не начинать", - шутят курильщики, зажигая очередную сигарету. Полный отказ от никотина для большинства курильщиков – это утопия. Но современный подход к курению не так категоричен, как раньше: производители предлагают менее вредные альтернативы обычным сигаретам, - пишет медицинский портал Health-ua.com.

Как бездымные продукты влияют на здравоохранение в странах, где массово отказываются от сигарет в пользу систем нагревания табака? Почему курильщики все чаще выбирают бездымные альтернативы?

Почему системы нагревания табака менее вредны?

Известно, что в табачном дыме, выделяемом в процессе горения, содержится много опасных для здоровья элементов. Нагревание табака при низких температурах предотвращает его горение, поэтому бездымные продукты выделяют аэрозоль, который содержит значительно меньше химических веществ по сравнению с сигаретным дымом. К тому же бездымная технология предотвращает образование золы и твердых частиц, содержащих углерод.

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Аэрозоль систем нагревания табака содержит в среднем на 95% меньше вредных химических компонентов по сравнению с сигаретным дымом.

При этом производители отмечают: несмотря на отсутствие горения и смол, а также сокращение содержания вредных химических веществ в системах нагревания табака, ни один бездымный продукт не может быть полностью безопасным.

Существуют разные подходы к оценке качества бездымного продукта:

отсутствие процесса горения табака;

проведение клинических исследований, посвященных действию бездымных продуктов на здоровье человека;

длительные научные исследования после выхода на рынок систем для нагревания табака;

изучение статистических данных и показателей общественного здоровья после перехода с сигарет на бездымные альтернативы.

Массовый переход японцев на бездымные продукты привел к тому, что в Японии резко сократилась продажа обычных сигарет. В результате снизилось количество госпитализаций пациентов с хроническими заболеваниями легких и сердца.

Статистическое управление Норвегии обнародовало следующие данные: процент "ежедневных курильщиков" сократился с 25% в 2005 г. до 8% в 2021 г. Объясняют это тем, что в стране возросло количество потребителей жевательного табака с 5% до 15%.

При этом данные Cancer Today говорят сами за себя: уровень смертности от рака легких среди мужчин Норвегии и Швеции самый низкий в странах ЕС.

Бездымные продукты и сердечно-сосудистые заболевания: что говорят исследования?

Вредные вещества, которые содержатся в сигаретном дыме, проникают через альвеолы в кровоток и вызывают окислительный стресс и воспалительные реакции. Это способствует развитию атеросклероза, что может повлечь за собой опасные сердечно-сосудистые заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, заболевания периферических артерий и т.д.

На сегодняшний день есть экспериментальные данные, которые доказывают: аэрозоль значительно меньше влияет на механизмы образования бляшек в сосудах по сравнению с сигаретным дымом.

Хотя бездымные продукты не полностью безопасны, с каждым днем появляется все больше исследований, которые доказывают, что они менее вредны для здоровья, чем обычная сигарета.

Ученые утверждают: переход с сигарет на системы нагревания табака замедляет прогрессирование атеросклероза, помогая отсрочить сердечно-сосудистые заболевания. Клиническое исследование продолжительностью 12 месяцев планируется провести в США, Европе и Азии с участием более 1800 пациентов и закончить в 2025 г.

Также планируется 3-летние клинические исследования влияния бездымных продуктов на состояние легких у пациентов с хроническим бронхитом, которые продолжают курить. Цель эксперимента – показать, как замедляется прогресс заболевания у пациентов, которые отказались от сигарет в пользу систем нагревания табака. Ученые планируют привлечь 1895 человек из Европы, США и Азии.

Исследователи уверены: заменяя сигарету бездымными продуктами, можно уменьшить воспалительные и окислительные процессы в организме. Как видим, бездымные продукты – менее вредные альтернативы сигаретам для курильщиков, которые не хотят отказываться от этой привычки.