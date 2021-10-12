Трансплантация, борьба с отторжением органа

В последние годы в трансплантологии были достигнуты значительные успехи. Однако сама по себе трансплантация проблему не решает, поскольку организм будет пересаженный орган отторгать.

Иммуносупрессивное лечение пациента после трансплантации начинается с фазы индукции, в периоперационном периоде и сразу после трансплантации. Поддерживающая терапия продолжается в течение всего срока службы трансплантата. Т.е. именно от иммуносупрессивной терапии будет зависеть, сколько будет служить пересаженный орган – год или десятки лет.

Максимально иммунологический ответ выражен в течение ближайшего посттрансплантационного периода, затем он обычно ослабевает. На основании этого весь период после пересадки любого органа может быть разделен на этапы, каждому из которых соответствует особый набор препаратов:

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Начальный (индукционная терапия) – за 2 часа до пересадки и перед реперфузией: биологические агенты (антитела к рецепторам ИЛ-2, Т-лейкоцитоэлиминирующая терапия), такролимус или циклоспорин, кортикостероиды.

Начальный (базисная терапия) – первые три месяца после трансплантации: ИКН (циклоспорин А, такролимус), антипролиферативные препараты (препараты микофеноловой кислоты, азатиоприн), кортикостероиды, ингибиторы пролиферативного сигнала (сиролимус и эверолимус).

Длительная поддерживающая терапия: иммуносупрессивные препараты в минимальных дозах.

В стратегиях индукции и поддержки используются различные лекарства. Целью такой терапии является подавление иммунитета, чтобы организм не отторгал донорский орган.

Режим дозирования тщательно подбирается в стационаре под постоянным контролем крови, поскольку существует очень тонкая грань между терапевтической дозой препарата и дозой, которая начинает убивать иммунитет. Дозировка имеет широкую индивидуальную вариативность, и она во многом зависит от того, как прижился орган.

Такролимус – первичный иммунодепрессант, ингибитор кальциневрина. Согласно данным United Network for Organ Sharing, более 50% пациентов с новыми трансплантатами начинают лечение такролимусом: 80% – с трансплантацией печени и поджелудочной железы, 65% – с трансплантацией почек, <50% – с трансплантацией сердца и легких.

В Украине доступны разные препараты, например Адваграф. Он выпускается в виде капсул пролонгированного действия по 5 мг в упаковках по 50 шт. Для профилактики отторжения почки или печени его назначают в среднем по 0,2 мг/кг. При весе 80 кг суточная доза составляет примерно 3 капсулы, т.е. упаковки хватит на 16 дней.

Обычно это препараты, которые применяются в сочетании с ингибитором кальциневрина, эта группа включает стероиды, азатиоприн, микофенолят мофетил и сиролимус. Согласно имеющимся данным, микофенолят мофетил снижает распространенность хронического отторжения и играет важную роль у реципиентов трансплантата.

В Украине в качестве адъювантного агента, содержащего микофенолят мофетил, доступны капсулы Селлсепт (по 250 мг, по 100 шт. в упаковке). Взрослым для профилактики отторжения органов препарат назначается в суточной дозе 2-3 г, т. е. упаковки хватит на 8-12 дней.

В настоящее время иммунодепрессанты необходимы для жизнедеятельности трансплантированного органа. По имеющимся данным, эпизоды острого клеточного отторжения случаются после прекращения приема лекарств даже через 20 лет после пересадки. Для пациентов со стабильной функцией трансплантата отдельные компоненты схемы лечения могут быть постепенно уменьшены.

Таким образом, успешная операция по пересадке органа – это только 50% успеха. В дальнейшем на протяжении жизни для сохранения функционирующего органа необходима постоянная дорогостоящая терапия.