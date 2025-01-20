Тяжелые металлы в спортивном питании: риски для вашего здоровья

Недавние исследования показали присутствие тяжелых металлов во многих белковых продуктах, используемых в качестве спортивных добавок, для быстрого восстановления после тренировок, наращивания мышечной массы и похудения. Ученые установили, что многие из этих продуктов содержат свинец и кадмий, а также другие опасные вещества.

Действительно ли протеиновые порошки потенциально опасны для здоровья?

Протеиновый порошок – специальная добавка, помогающая пополнить запасы белка в организме. Весьма популярный продукт в спортивной и бьюти среде. Заинтересовал исследователей, поскольку пропагандируется производителями как здоровый, полезный и безопасный. Исследование проекта Clean Label показало, что многие протеиновые порошки могут содержать опасные уровни тяжелых металлов.

Видео дня

Исследователи протестировали 160 продуктов от 70 ведущих брендов протеиновых порошков – это 83% рынка. Для исследования независимая сертифицированная лаборатория провела около 36 000 тестов на 258 различных загрязнений.

77% белковых порошков на растительной основе, 79% органических белковых порошков и 65% белковых порошков со вкусом шоколада проверены на соответствие предельным значениям Prop 65.

9 января состоялась публикация нового отчета экспертов по безопасности пищевых продуктов.

"Результаты исследования подчеркивают: несмотря на растущий рынок, заботящийся о здоровье, многие продукты могут содержать повышенные уровни загрязнителей, которые не отражены на традиционных пищевых этикетках", – говорится в отчете.

Какие загрязнители обнаружены в протеиновых порошках?

В отчете от 9 января опубликованы только результаты тестирования на свинец, кадмий, BPA и BPS. Данные о других загрязнителях будут обнародованы позже", – сказала CNN исполнительный директор проекта Clean Label Жаклин Боуэн.

В протеиновых порошках действительно обнаружены тяжелые металлы, несущие в себе опасность для здоровья человека. "Органические продукты в среднем демонстрировали более высокие уровни загрязнения тяжелыми металлами: втрое больше свинца и вдвое больше кадмия по сравнению с неорганическими продуктами. Особую обеспокоенность вызывают протеиновые порошки на растительной основе, которые содержат втрое больше свинца, чем альтернативы на основе сыворотки, а порошки со вкусом шоколада содержат в четыре раза больше свинца, чем ваниль", – говорится в отчете.

Цель представленного отчета – начать важную дискуссию о безопасности белковых добавок и предоставить потребителям возможность делать более осознанный выбор, призвать производителей уделять первостепенное внимание чистоте ингредиентов. Выявляя эти скрытые риски, проект Clean Label выступает за приверженность всей отрасли к экологически чистым продуктам.

Свинец и кадмий в составе протеиновых порошков

В большинстве протестированных протеиновых порошков обнаружен свинец и кадмий. "Свинец – известный нейротоксин, а кадмий оказывает вредное влияние на кости и почки", – говорит Фелиция Ву, доктор философии, профессор продовольственной безопасности, токсикологии и оценки риска в Университете штата Мичиган.

Исследователей удивил тот факт, что сертифицированные органические продукты имели в среднем втрое большее содержание свинца по сравнению с неорганическими продуктами. Эксперты считают, что это в значительной степени связано с белковыми порошками растительного происхождения, которые обычно содержат большее количество загрязнителей.Свинец связывают с нарушениями развития и высоким кровяным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Безопасной концентрации свинца в крови не существует.

Кадмий тоже небезопасен для здоровья человека. По данным Управления по охране труда (OSHA), хроническое влияние кадмия повреждает почки, кости и легкие, повышает риск некоторых видов рака.

На пике отрицательных данных о содержании кадмия и свинца в составе протеиновых порошков есть и хорошие новости. Среди 160 протестированных продуктов только в трех обнаружены бисфенолы BPA и BPS, которые являются известными эндокринными разрушителями со значительными рисками для здоровья.

В каких протеиновых порошках содержатся тяжелые металлы?

На фоне информации о содержании тяжелых металлов в популярных протеиновых порошках, интересно знать производителей потенциально опасных для здоровья продуктов и их названия. Но, к сожалению, отчет не содержит названия проверяемых брендов и продуктов. "Мы не разглашаем названия компаний, которые проверяем, чтобы сохранить справедливость и избежать потенциального конфликта интересов", – говорит Жаклин Боуэн.

Согласно информации, содержащейся в исследовательском отчете, протеиновые порошки растительного происхождения, изготовленные из риса, гороха или сои, содержат втрое больше свинца по сравнению с порошками сывороточного протеина, которые изготавливаются из жидкого побочного продукта сыра. В то же время, протеиновые порошки со вкусом шоколада содержали в четыре раза больше свинца и до 110 раз больше кадмия, чем порошки со вкусом ванили.

Есть ли безопасные протеиновые порошки без содержания тяжелых металлов?

На основе тщательного тестирования проект Clean Label опубликовал список "лучших" протеиновых порошков. Он включает в себя такие бренды, как WICKED Protein, Ritual и Needed.

Протеиновые порошки, сертифицированные компанией Clean Label Project:

Порошок сывороточного протеина Puori Puori – бурбонская ваниль;

WICKED Protein WICKED протеиновый порошок, прозрачный сывороточный изолят (тропический пунш);

Коллагеновый протеиновый порошок для беременности, кормления грудью и после родов;

Ritual Ritual 50 и более веганский белковый порошок на растительной основе из BCAA;

Стоит ли продолжать использовать свой протеиновый порошок

"Сказать однозначное "да" или "нет" сейчас сложно. Чтобы установить реальный риск для здоровья, нужна более подробная информация о ежедневном потреблении протеинового порошка", – говорит доктор Ву.

Эксперты Clean Label отмечают, что есть данные, свидетельствующие: наименьшее количество тяжелых металлов содержат протеиновые порошки на основе сыворотки или яиц и со вкусом ванили, а также белковые порошки из гороха со вкусом ванили. Выбирая свой протеиновый порошок, лучше убедиться в его высоком качестве.