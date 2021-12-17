В Киеве и Львове продавали фальсифицированные лекарства для лечения рака

Как сообщил Отдел коммуникации полиции Киева, в сети Интернет работала мошенническая схема, через которую предлагались поддельные лекарственные средства. Их можно было заказать с личной доставкой или воспользовавшись услугами почтовых отделений. Деятельность была организована на территории Киева и Львова.

При проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что участники схемы получали лекарственные препараты, предназначенные для лечения онкологических больных, с поддельными сертификатами.

Реализация осуществлялась разными путями, включая размещение объявлений о продаже или предложения на форумах в виде остатков неиспользованных лекарств, которые остались от лечившихся родственников.

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Стоимость изъятых во время проведения обысков фальсифицированных препаратов оценивается примерно в один млн гривен. Также были изъяты денежные средства, банковские карты и оборудование, которое использовалось для реализации деятельности.

Правонарушителям грозит наказание по Уголовному кодексу Украины (ч. 2 ст. 321-1), предусматривающее конфискацию имущества, лишение свободы сроком до десяти лет с ограничением возможности занимать некоторые должности и др.

Как ранее сообщали в Минздраве Украины, подделка препаратов является глобальной проблемой. Специалисты рекомендовали внимательно относится к покупаемым лекарствам и проверять их:

Государственный реестр лекарственных средств Украины: можно проверить, есть ли у купленного средства государственная регистрация. Реестр поддерживается в актуальном состоянии, поэтому является самой надежной базой в Украине, позволяющей провести проверку сомнительных препаратов. Поиск в реестре можно проводить разными способами, например, по названию, активному веществу или номеру регистрационного удостоверения.