В Украине начал выходить журнал 'Превентивная медицина. Теория и практика'

Беспрерывное профессиональное развитие врача невозможно без самосовершенствования и повышения компетенции. Кроме обучения, курсов и участия в научных мероприятиях, медики получают ценную научную и практическую информацию из специализированных изданий

У украинских врачей появился новый источник профессиональной медицинской информации – научно-практический журнал "Превентивная медицина. Теория и практика". Название издания говорит само за себя: журнал взял курс на освещение научных разработок и практических методологий применения в направлении медицины, ключевом в вопросах предупреждения заболеваний и поддержания состояния здоровья человека. Обзоры и исследования, опубликованные в этом медицинском издании, будут интересны как специалистам первичного звена предоставления медицинской помощи (семейным врачам), так и врачам других специализаций.

Видео дня

К сожалению, сегодня практике, направленной на сохранение здоровья человека и избежание развития тяжелых болезней или осложнений, в украинской сфере здравоохранения уделяется мало внимания. Поэтому издатели поставили себе цель изменить ситуацию и больше популяризировать превентивную медицину среди врачей, чтобы сместить акценты: с лечения на профилактику и предотвращение болезней (конечно, там, где это возможно). Ведь современная медицина владеет многими инструментами для своевременного выявления и коррекции недугов.

К работе над новым изданием привлекаются ведущие научные работники и врачи-практики со всей Украины. В первом выпуске освещены актуальные темы относительно болезней и защиты населения в условиях войны, о лечебных средствах, новых мировых тенденциях развития профилактической медицины и т.п.

"Превентивная медицина. Теория и практика" находится в открытом онлайн-доступе – https://moniheal.com/uk/page/journal#

На многопрофильности журнала акцентирует внимание главный редактор издания – руководитель ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины", доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАМН Украины – Виктория Задорожная: "На страницах журнала мы будем обсуждать вопросы, которые интересны не только научным работникам, но и врачам первичного звена медпомощи, в частности семейным. Ведь именно их деятельность направлена как на пациентов с симптомами болезни, так и на потенциально здоровых людей". Для этого, как уверяет госпожа Задорожная, журнал будет освещать актуальные научные проблемы, новейшие достижения медицинской сферы в Украине и мире, эмерджентные инфекционные болезни и связанные с ними риски.

Научно-практический журнал "Превентивная медицина. Теория и практика" является коллаборацией ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины" и ООО "НВК "Экофарм". Редакционный совет и редакционная коллегия журнала объединили ведущих специалистов медицинской сферы Украины, которые планируют, вопреки сложным событиям в стране, развивать превентивную медицину и улучшать ее качество.

Выходить издание будет ежеквартально.