Вакцина Pfizer от клещевого энцефалита получила одобрение FDA

Недавно FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) была одобрена вакцина TicoVac, выпускаемая компанией Pfizer. Она будет использоваться для профилактики клещевого энцефалита.

За пределами США вакцина одобрена давно, ее применяют с 1976 года, всего за этот период было введено 170 млн доз.

Согласно рекомендациям ВОЗ, вакцинация показана в регионах с высокой ежегодной заболеваемостью, которая определяется как более пяти случаев на 100 тыс. населения. Преимущественно это относится к балтийским странам Европы, но включает также определенные регионы Центральной и Восточной Азии. Из-за отсутствия эффективного лечения профилактика является единственным способом защититься от болезни.

Клещевой энцефалит может проявляться по-разному – от бессимптомного течения до тяжелого энцефалита, сопровождающегося воспалением головного мозга. У каждого четвертого инфицированного развивается энцефалит. Большинство из них полностью выздоравливает, но у одной трети может развиться пожизненное повреждение, паралич или когнитивный дефицит. Летальные исходы редки.

Какие вакцины еще применяются от клещевого энцефалита

Сейчас в мире за пределами США одобрено и применяется несколько вакцин от клещевого энцефалита: препарат Encepur от GlaxoSmithKline, а также две российские и одна китайская вакцина. Их эффективность превышает 95%.

Что известно о TicoVac

Полный курс составляет три дозы. Защита TicoVac после полного курса находится в диапазоне 98,7-100,0%. Разрешение FDA позволит американцам, отправляющимся в путешествие в опасные регионы, пройти вакцинацию перед отъездом.

Основные нежелательные явления при применении TicoVac являются типичными для других вакцин. Они включают боль в месте введения препарата, лихорадку, миалгию, головную боль.

Схема первичной иммунизации

Вторая доза вводится через 1-3 месяца после первой, третья – через 5-12 месяцев после введения второй. Завершить первичную иммунизацию рекомендуется как минимум за одну неделю до потенциального контакта с вирусом.

Если ожидается продолжающееся воздействие возбудителя клещевого энцефалита или повторное воздействие вируса, возможно введение четвертой дозы, но не ранее, чем через 3 года после завершения первичной иммунизации.

Что собой представляет клещевой энцефалит

Клещевой энцефалит вызывает флавивирус (Flavivirus), который передается при укусе инфицированного черноногого клеща (Ixodes scapularis, или deer tick). Через слюну клеща инфекция может передаваться очень быстро – за считанные минуты. Поэтому даже быстрое удаление клеща иногда не предотвращает заражение. Этим клещевой энцефалит отличается от болезни Лайма, при которой благодаря бдительности и быстрому удалению клеща можно предотвратить передачу.

Резервуары вируса включают землероек, мышей, полевок, крупных млекопитающих (крупный рогатый скот, оленей, овец, коз). Также возбудитель клещевого энцефалита может передаваться через непастеризованное молоко инфицированных млекопитающих.

Симптомы болезни

Первая фаза болезни сопровождается головной болью, неспецифической лихорадкой, миалгией и тошнотой. По ее завершении наступает бессимптомный перерыв длительностью до 33 дней, после чего развиваются симптомы инфекции центральной нервной системы.

Лечение

Противовирусных препаратов с доказанной эффективностью для лечения клещевого энцефалита нет. Однако есть недавний отчет о клиническом случае, в котором описывается успешный опыт терапии фавипиравиром.

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