Вакцина, выращенная на растениях, подтвердила эффективность против COVID-19

Канадская биотехнологическая компания Medicago сообщила о положительных результатах большого исследования своей адъювантной вакцины против COVID-19, ключевой ингредиент которой выращивается в растениях. Преимущество новой вакцины в том, что для ее хранения не требуются специальные морозильные камеры, достаточно стандартного охлаждения.

Основываясь на результатах клинических испытаний, Medicago планирует запросить одобрение регулирующих органов в Министерстве здравоохранения Канады в рамках подачи заявок. Пока препарат какими-либо регулирующими органами еще не утвержден.

Ранее Medicago уже разработала экспериментальную растительную вакцину против гриппа. Когда разразилась пандемия, компания решила попробовать создать вакцину от COVID-19. В заявлении генерального директора и президента компании Такаши Нагао говорится, что успех Medicago подтверждает возможность использования новых платформ для создания вакцин.

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Вакцины работают, показывая иммунной системе схожую с вирусом частицу, что позволяет подготовиться к столкновению с настоящим вирусом. В случае Medicago используется вирусоподобная частица (Virus-Like Particles, VLP), вырабатываемая в клетках растений, которым были даны генетические инструкции по выработке шипового белка коронавируса.

Компания Medicago на протяжении последних двух десятилетий изучала возможность использования технологии выращивания вирусоподобных частиц на базе растений. В этих частицах основной генетический материал отсутствует, поэтому они не могут реплицироваться и абсолютно безопасны.

Недавно Medicago и GSK сообщили о завершении третьей фазы клинических испытаний эффективности и безопасности вакцины против COVID-19. Результаты получены в результате исследования более 24 тысяч добровольцев в шести странах, разделенных поровну для получения вакцины или плацебо.

По словам медицинского работника Medicago Брайана Уорда, при использовании растительной вакцины эффективность в предотвращении умеренных и тяжелых заболеваний составила около 74-78%. При рассмотрении всех случаев COVID-19, включая более легкие, вакцина работала немного хуже, эффективность приближалась к 70%.

Вакцина Medicago основана на вирусоподобной частице, которая выглядит как исходный штамм вируса. Когда проводилось исследование, в большинстве случаев речь шла о Delta и Gamma вариантах, Omicron еще не был выявлен. Уорд говорит, что другие вакцины также менее эффективны в борьбе с вариантами, чем с исходным штаммом.

Почти у всех участников отмечалась боль в месте введения вакцины. Уорд говорит, что боль в руке, вероятно, вызвана адъювантом, который добавлен к вакцине для усиления иммунного ответа. Адъювант, который Medicago использует в своей вакцине, производится GlaxoSmithKline.

Однако во время клинических испытаний крайне редко встречалось развитие лихорадки, которая часто сопровождает другие прививки от COVID-19 – ниже 10%, даже после второй дозы.

Растения, производящие вирусоподобные частицы, выращивают в Северной Каролине. Уорд уверен, что компания сможет поставить 76 миллионов доз, которые она уже обещала правительству Канады. И он говорит, что Medicago строит новый объект с гораздо большей мощностью. Если к концу 2023 года проблема с COVID-19 все еще будет актуальной, в Квебеке будет запущен крупный глобальный объект.