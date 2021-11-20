Вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) называют ретровирус, атакующий иммунную систему организма. Эффективного лекарства, которое может полностью уничтожить вирус в организме, нет. Но сегодня есть средства, позволяющие контролировать болезнь.

ВИЧ-инфекция передается при тесном контакте с жидкостью организма, содержащей вирус или инфицированные им клетки, например, через кровь, сперму или влагалищные выделения (незащищенный половой контакт, введение зараженной крови, передача вируса ребенку от инфицированной матери). Случаи передачи патогена через кашель или чиханье инфицированного человека либо через укусы комара незафиксированы.

ВИЧ постепенно разрушает определенные типы лейкоцитов – CD4+, ослабляя защиту организма против инфекций и рака. Поэтому организм становится чувствительным к атакам многих других инфекционных агентов. Большинство осложнений ВИЧ-инфекции, включая смерть, являются следствием иных инфекций, а не ВИЧ непосредственно.

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ВИЧ-инфекция у людей произошла от обезьян в Центральной Африке, откуда он медленно распространился по Африке, а затем и в другие части мира.

Различают два вида ВИЧ. Наиболее распространенным и патогенным видом является ВИЧ-1, предполагается, что он возник вследствие передачи SIV (вируса иммунодефицита обезьян) от шимпанзе (ВИЧ-2 – от мангабеев).

Оба вида могут приводить к развитию серьезного иммунодефицита, однако клиническое течение заболевания имеет некоторые отличия. Глобальная эпидемия ВИЧ-инфекции обусловлена преимущественно распространением ВИЧ-1, и если не указано иначе, то под ВИЧ подразумевают ВИЧ-1.

При ВИЧ очень важна ранняя диагностика, поскольку раннее лечение помогает инфицированным увеличить продолжительность жизни и снижает вероятность передачи инфекции другим людям.

Диагностика включает:

Анализы для выявления антител к вирусу ВИЧ в крови или слюне.

Анализы для выявления РНК ВИЧ в крови.

Полный медицинский осмотр необходим для выявления признаков оппортунистических инфекций или онкологических заболеваний (саркомы Капоши кожи или полости рта).

Болезнь имеет три стадии. При получении адекватного лечения прогрессирование болезни может быть замедленно.

В крови находится большое количество ВИЧ, и люди в этот период очень заразны.

Симптомы могут появляться на протяжении 2-4 недель после заражения и длиться от нескольких дней до нескольких недель. Возможные симптомы включают высокую температуру, озноб, сыпь, ночную потливость, мышечную боль, усталость, увеличение лимфатических узлов, боли в горле, язвы во рту.

У некоторых людей острая стадия может протекать практически бессимптомно.

Эта стадия называется бессимптомной ВИЧ-инфекцией, или латентным клиническим периодом. ВИЧ активен, но воспроизводится на очень низком уровне.

Без приема лекарств от ВИЧ период может длиться десять лет или дольше, но возможно более быстрое прогрессирование. В конце этой стадии количество ВИЧ в крови (вирусная нагрузка) возрастает, а клеток CD4 – снижается.

СПИД – самая тяжелая фаза ВИЧ-инфекции. Из-за снижения иммунной защиты развивается большое число тяжелых заболеваний, называемых оппортунистическими инфекциями.

Диагноз СПИД ставится, когда количество CD4-клеток уменьшается ниже 200 клеток / мм2 либо при развитии определенных оппортунистических инфекций. Люди со СПИДом могут иметь высокую вирусную нагрузку и быть очень заразными. Без лечения они обычно живут около трех лет.

Медикаментозная терапия ВИЧ-инфекции включает:

Антиретровирусные средства.

Лекарства для профилактики оппортунистических инфекций.

Препараты для уменьшения выраженности симптомов.

Антиретровирусные препараты, которые применяются для терапии ВИЧ-инфекции, разрабатывались с учетом жизненного цикла ВИЧ. Их действие направлено на угнетение ферментов (обратной транскриптазы, интегразы, протеазы), которые используются вирусом для размножения или прикрепления и проникновения в клетки.

Целью лечения является снижение уровня ВИЧ до невозможности обнаружения (менее 50 копий на миллилитр) и восстановление числа CD4 до нормального уровня. Принимать пероральные антиретровирусные препараты нужно ежедневно на протяжении всей жизни.

Антиретровирусных препаратов более двух десятков, и они делятся на несколько основных типов, каждый из них имеет отличительный механизм действия:

Нуклеозидные / нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы (НИОТ): заставляют вирус ВИЧ использовать неисправные версии строительных блоков, поэтому инфицированные клетки не могут производить больше ВИЧ. Абакавир, Диданозин, Ламивудин, Ставудин.

Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы (ННИОТ): связываются со специфическим белком, поэтому вирус ВИЧ не может копировать себя. Каботегравир, Эфавиренц, Этравирин, Рилпивирин, Невирапин.

Ингибиторы протеазы (ИП): блокируют белок, необходимый инфицированным клеткам для объединения новых частиц вируса ВИЧ. Атазанавир, Фосампренавир, Индинавир, Ритонавир, Саквинавир.

Ингибиторы интегразы: мешают ВИЧ создавать свои копии, блокируя ключевой белок, который позволяет вирусу внедрять свою ДНК в ДНК здоровой клетки. Каботегравир, Долутегравир, Эльвитегравир, Ралтегравир.

Ингибиторы слияния: блокируют проникновение ВИЧ внутрь здоровых клеток. Энфувиртид.

Ингибитор прикрепления: новый класс лекарств, нацеленный на гликопротеин 120 на поверхности вируса. Назначается людям, у которых другие методы лечения неэффективны. Фостемсавир.

Антагонист CCR5: блокирует проникновение вируса в здоровые клетки, но другим способом, чем ингибиторы слияния. Маравирок.

Ингибитор пост-прикрепления, или моноклональные антитела: новый класс противовирусных препаратов, предназначенный для взрослых, у которых ВИЧ устойчив к другим методам лечения. Ибализумаб-уийк.

Исследования показывают, что комбинация, или "коктейль" лекарств – лучший способ контролировать ВИЧ и снизить вероятность того, что вирус станет устойчивым к лечению.

FDA также одобрило ежемесячную инъекцию двух лекарств для лечения ВИЧ – кабенуву, которая состоит из рилпивирина (Janssen) и каботегравира (ViiV Healthcare), для лечения инфекции ВИЧ-1 у взрослых. Эта терапия является первым одобренным для лечения ВИЧ инъекционным препаратом длительного действия (LAI), вводимым один раз в месяц.

Недавно в Великобритании сообщили, что одобрили применение этого инъекционного антиретровирусного лечения с введением 1 раз в два месяца. Это позволяет говорить о том, что рилпивирин и каботегравир – полноценная схема лечения для поддержания вирусной нагрузки на низком уровне, а ВИЧ – управляемый вирус, который можно контролировать не ежедневной терапией, а лечением 6 раз в год.

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