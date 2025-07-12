''VIVA-стайл'': как здорового пациента лечат

Сеть VIVA в Киеве

Клиника VIVA в Киеве демонстрирует показательный рейтинг — 4,9 на профильных платформах. Но за этой красивой витриной скрывается менее привлекательная реальность: пациенты часто отмечают высокие цены, непрозрачную структуру стоимости услуг и сомнительные подходы к диагностике. В случае недовольства VIVA обычно предлагает "устные консультации" или стандартные формальные ответы. Юридически это частная структура со стандартными налогами — классика для частной медицины.

Кейс пациента

10 июля 2025 года 40-летний мужчина пришел в филиал VIVA на Лаврухина, 6А. Его записали на ЭКГ за 270 грн и консультацию кардиолога примерно за 1000 грн. Важный нюанс: ему забыли сообщить, что за описание ЭКГ придется доплатить отдельно — ну что это за мелочь, правда?

Видео дня

В кассе — классика жанра: чек не дают, пока пациент не напомнит. После обследований (эхокардиография и ЭКГ) пациенту не выдали результат расшифровки кардиограммы.

А дальше начался классический фарм-шопинг "а-ля частная медицина": без дополнительных анализов (ни одного анализа крови, никакой верификации) врач на основе осмотра и неполного пакета данных поставила ему "букет" диагнозов, главным среди которых стала недостаточность трикуспидального клапана I ст. — физиологическое состояние, которое есть у 80–90% здоровых людей и не требует лечения вообще.

Назначенное "лечение"

Назначенные препараты

Моксонидин: препарат второй линии для лечения резистентной гипертензии. Не требуется при АД 135/91 мм рт. ст. Ивабрадин: показан только при стабильной стенокардии или СН со сниженной ФВ, чего у пациента нет. Ранолазин: применяется исключительно при хронической стенокардии. Пациент стенокардией не страдает. Никорель (никорандил): вазодилататор для лечения стенокардии, не имеет оснований для назначения этому пациенту, у которого нет ИБС или стабильной стенокардии, нет соответствующего диагноза и жалоб.

Назначенные БАДы

Атеродинол: растительный БАД без доказательной эффективности. Сономедин: седативный БАД, без подтвержденной эффективности. Зобофит (селен): назначен без проверки дефицита. Гастритол: без гастропатологии. Холивер: "поддержка печени" без показаний.

Общая сумма на 3 месяца

Лекарства: 2 640 + 1 140 + 2 595 + 2 280 = 8 655 грн

БАДы: 4 500–12 000 грн

Итого: 13 155 – 20 655 грн за три месяца.

Сервис "клиентоориентированно"

Все это сопровождалось абсолютно некорректным поведением врача: перебивание, высокомерный тон, отсутствие какой-либо этики или желания слушать пациента.

Что произошло и почему это важно для каждого пациента

Пациент сам пришел в клинику, ему сделали два обследования: УЗИ сердца (эхокардиографию) и кардиограмму (ЭКГ).

УЗИ показало, что сердце полностью здоровое — все в норме, никаких проблем с клапанами нет.

Кардиограмму ему сделали, но даже не дали описание на руки пациенту.

Далее врач провела осмотр и поставила диагноз, который есть у 80–90% здоровых людей и не требует никакого лечения.

Также врач добавила еще несколько "диагнозов", без анализов или других обследований (анализа крови, рентгена, УЗИ, МРТ, КТ и т.д.), то есть просто на словах.

А теперь — главное: Лечение, которое назначили, состоит на 60% из БАДов — добавок, которые вообще не нужны и не входят в медицинские протоколы.

— добавок, которые вообще не нужны и не входят в медицинские протоколы. Только 4 препарата в этом списке действительно существуют в медицинской практике, но даже они не нужны человеку без болезней.

Что важно знать пациенту

Все результаты исследований — ваша собственность. Требуйте их. Задавайте вопросы: для чего этот препарат, входит ли он в протоколы AHA/ESC? В сомнениях — ищите второе мнение. Не соглашайтесь покупать дорогие БАДы и "курсы лечения", если не имеете подтвержденных диагнозов.

Медицинский полигон VIVA умеет создать воображение больницы будущего: пошел на ЭКГ — получил "курс лечения".

Пока украинские пациенты будут оставаться доверчивыми и молчаливыми, подобные клиники с легкостью продолжат конвертировать страхи в немалые чеки, а вымышленные диагнозы — в регулярный кэшфлоу.