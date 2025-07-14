По данным Украинской правды, 14 июля правоохранители проводят масштабные обыски в аффилированных структурах Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Речь идет о компаниях, предоставлявших медицинские услуги за бюджетные средства, распорядителем которых является Министерство здравоохранения Украины. В ходе расследования выявлена организованная схема завладения государственными средствами в особо крупных размерах — десятки миллионов гривен были присвоены в 2024–2025 годах, якобы "под прикрытием непосредственно руководства Минздрава".

Уголовное производство уже открыто. Правоохранители изымают документы, устанавливают круг причастных лиц и продолжают оперативные действия. В условиях войны и общего дефицита ресурсов хищение бюджетных средств на медицину является особенно резонансным и общественно значимым фактом. Система, которая должна была обеспечивать доступ граждан к медицинским услугам, зафиксирована как один из центров масштабного дерибана.

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Эта ситуация приобретает особое значение, поскольку сфера здравоохранения в Украине находится под парламентским контролем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. С 29 августа 2019 года этот комитет возглавляет народный депутат Михаил Радуцкий. До своего избрания в парламент он был президентом частной клиники "Борис" и внештатным советником Президента Украины.

В то же время, Министерство здравоохранения Украины обнародовало официальное заявление, в котором отметило: