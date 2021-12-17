В Украине диждитализация затронула практически все сферы жизни, включая медицину. Какие-то услуги действительно удобны, например заказать сертификат или записаться на прием к врачу. Но это со стороны пользователя. К тому же у людей обычно есть запасной вариант, если цифровые услуги подведут.

Однако со стороны врачей все выглядит иначе. Они практически на передовой, где создание и тестирование систем происходит в режиме реального времени. И когда система по независящим от врача причинам дает сбой, виноватым в глазах пациента оказывается врач.

Недавно в ФБ появился пост врача, рассказывающий о сложностях, с которыми он сталкивается ежедневно в своей практике. И предупреждает о том, что если Министерство здравоохранения Украины и Национальная служба здоровья Украины не обратят на существующую проблему внимание, ситуация будет только усугубляться.

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Речь идет о нестабильной работе документооборота – на создание электронных направлений могут уходить часы, необходимо следить за электронным больничным – принял ли его сервер, и т.д. Все эти нововведения практически парализуют работу врачей. И на обращения о необходимости исправить работу системы ответов нет.

По факту ситуация вместо развития, упрощения и удобства превратилась в усложнение и невозможность решать текущие задачи, в результате времени на непосредственную работу – лечение пациентов, не остается.

Это не проблема одного дня, это системный сбой, блокирующий работу медицинской сферы всей страны. Об этом пишут врачи из всех областей в закрытых группах в Facebook и Viber. И если качество работы системы электронного документооборота не изменится, страдать от этого будут пациенты.

Наглядно о том, как продвигаются цифровые реформы в медицине, можно увидеть в комментариях на странице Helsi.pro. Например, под постом от 16 ноября о том, как описывать диагноз пациенту, чтобы у него сформировался сертификат о выздоровлении в соответствии с инструкциями НСЗУ, много комментариев практикующих врачей, наглядно иллюстрирующих условия их работы. Оказалось, что внезапно изменилась кодировка диагноза. Т.е. накануне были одни разъяснения, а на следующий день – другие. Таким образом врач должен держать руку на пульсе постоянно, просматривая вебинары вместо выполнения своих прямых обязанностей.

Также под постом можно увидеть комментарии пациентов, которым врачи отказываются вносить нужные записи – с Helsi невозможно работать из-за того, что система постоянно "зависает".

Под другим постом также много комментариев, оценивающих как нестабильность работы самой системы Helsi, так и невозможность связаться со службой поддержки.

В сухом остатке – люди, отвечающие за медицинский электронный документооборот, остаются в тени и не сталкиваются напрямую с пациентами, в отличие от врачей. И если ситуация не изменится, пациентам в скором времени уже не к кому будет обращаться за медицинской помощью.

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