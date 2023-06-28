Зараженная вода Каховской ГЭС: брюшной тиф – от анорексии до галлюцинаций

Анорексия, лихорадка, опухлость языка, сыпь на коже и даже галлюцинации - пациенты, инфицированные брюшным тифом, нуждаются в срочной госпитализации и антибиотикотерапии. Проблема загрязненной воды после разрушения Каховской ГЭС все еще одна из самых актуальных в Украине. Миллионы украинцев сегодня рискуют подхватить кишечную инфекцию, которая может повлечь за собой осложнение ЖКТ и нервной системы. Как распознать опасную инфекцию? Что делать при обезвоживании организма? Как уберечься и не заразиться, ухаживая за больным?

Брюшной тиф: возбудители, симптомы

Бактерия Salmonella enterica – возбудитель брюшного тифа, который чаще всего передается через зараженную воду и продукты животного происхождения. Бактерия может долго жить в водоемах, мясных и рыбных продуктах при низких температурах. Поэтому чаще всего человек может подхватить инфекцию из-за зараженной воды и пищи. Пациенты с диагнозом брюшной тиф могут также инфицировать других, поскольку опасные бактерии выводятся из организма с калом и мочой.

Видео дня

При сильной иммунной реакции организм может самостоятельно справиться с инфекцией. В противном случае инфицированный человек нуждается в госпитализации и лечении антибиотиками, поскольку брюшной тиф может принимать хроническую форму и вызывать вспышки заражения. Симптомы брюшного тифа хотя и похожи на другие кишечные инфекции, но все же заболевание имеет свои признаки:

выраженная общая слабость;

боли в мышцах;

головные боли, повышенная температура;

отсутствие аппетита, анорексия;

лихорадка, галлюцинации;

опухший язык;

красная сыпь на коже с температурой;

диарея или запор;

рвота, обезвоживание организма.

При обезвоживании организма и выявлении нескольких симптомов у больного следует немедленно вызвать скорую. Во время ожидания медицинской помощи и по дороге в больницу медики рекомендуют поить пациента раствором для регидратации. Раствор можно давать с ложки или шприца, если человек слишком слаб и не может пить. Если вы ухаживаете за инфицированным человеком, вы должны строго соблюдать специальные гигиенические нормы, чтобы не заразиться:

тщательно мыть руки с мылом после любого контакта с больным;

периодически менять постель пациента;

делать влажную уборку с использованием антисептических средств;

выделить отдельную посуду, белье, полотенце для больного.

Как диагностируют и лечат брюшной тиф?

Для идентификации брюшного тифа врачи используют результаты бактериологических и серологических анализов. Пациенту нужно сдать кровь, кал и мочу на наличие возбудителя. Все пациенты с диагнозом брюшной тиф нуждаются в стационарном лечении в медицинских учреждениях. Медикаментозная терапия подразумевает прием антибиотиков. Часто врачи одновременно с лечением прививают от брюшного тифа. Пациенты должны пить много жидкости и соблюдать лечебную диету, которая включает легкие, полужидкие блюда.

Профилактика важнее всего

Американские ученые издали научно-медицинское пособие Waterborne Disease, в котором исследователи описали все инфекционные заболевания, которые передаються через зараженную воду. Употребление чистой проверенной воды и воздержание от купания в водоемах с загрязненной водой - самые важные профилактические действия, по мнению ученых.

Следует отметить, что часто бактерии брюшного тифа могут размножаться в плохо обработанной пище животного происхождения, поэтому врачи рекомендуют термически обрабатывать мясо и рыбу, а также избегать употребления полусырых мясных и рыбных деликатесов.

Учтите, что возбудитель чувствителен к высоким температурам, поэтому есть смысл кипятить воду, если вы не уверены в ее качестве. При своевременном обращении к врачу болезнь успешно лечится. Чтобы навсегда уберечься от опасной инфекции по желанию можно сделать одноразовую прививку.