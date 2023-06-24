Зараженная вода Каховской ГЭС: может вызвать болезнь Боткина

Болезнь "грязных рук": зараженная вода может содержать вирус гепатита А

Гепатит А или болезнь Боткина – опасный вирус, который поражает печень и сопутствующие органы и требует длительного лечения. Американские ученые внесли заболевание в список болезней, передающихся через зараженную воду. В настоящее время в Украине по меньшей мере 30% проб воды, отобранных из водоемов Херсонской, Одесской и Николаевской областей, не соответствуют санитарным нормам, - сообщает Минздрав.

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После подтопления территорий украинцы все еще рискуют подхватить опасные кишечные инфекции и вирусы, среди которых гепатит А. Как распознать и лечить? Спасет ли таблетка для обеззараживания воды от желтухи?

Вирус "грязных рук": пути инфицирования

Американские исследователи Центра по контролю и профилактике заболеваний в США CDC внесли желтуху в медицинское руководство Waterborne Disease, в котором медики описали перечень опасных инфекционных заболеваний, передаваемых через зараженную воду. Ученые поделились профессиональными рекомендациями для тех, кто оказался в зонах стихийных бедствий и войны.

Гепатит А называют болезнью "грязных рук", ведь желтухой чаще всего можно заразиться фекально-оральным путем через инфицированного человека. Болезнь также может вызвать вода или продукты, загрязненные фекалиями или слюной пациента с гепатитом. Ученые отмечают: хотя вспышки болезни из-за зараженной воды фиксируются редко, но в Украине именно грязная вода может стать главным источником инфицирования.

В домашних условиях болезнь Боткина может передаваться всем членам семьи через грязные руки или слюну, когда инфицированный человек готовит еду. Возбудителем вирусного заболевания является РНК-вирус. Использование общей посуды для употребления воды или пищи, плохие санитарные условия, употребление зараженной воды и тесный физический контакт с инфицированным – основные пути заражения гепатита А.

Симптомы и диагностика: "желтые глаза", горечь во рту

Возбудитель гепатита А – вирус А (HAV). Как правило, при должном лечении заболевание не перетекает в хроническую форму. По клиническим данным, печеночная недостаточность может возникать менее чем в 1% случаев. После лечения пациенты имеют пожизненный иммунитет, заболевание также можно предотвратить с помощью вакцинации. У взрослых и детей желтуха имеет следующие симптомы:

повышение температуры;

слабость, усталость;

потеря аппетита, горечь во рту;

рвота, тошнота;

боли в животе, диарея;

темная моча, стул темного цвета;

желтый цвет лица и глазных белков;

боли в мышцах и суставах.

Симптомы гепатита А длятся до 2 месяцев и могут проходить самостоятельно. В острый период заболевания могут увеличиваться печень и селезенка, а также нарушаться пигментный обмен, который характеризуется желтоватым оттенком лица.

Болезнь Боткина диагностируют с помощью ПЦР-тест на РНК вируса гепатита А. Также учитывают такие лабораторные критерии как:

- высокий уровень билирубина в крови;

- появление желчных пигментов в моче;

- появление антител IgM.

Как уберечься? Лечение и профилактика

Пациентов, тяжело переносящих заболевание, госпитализируют в инфекционный стационар и назначают энтеросорбенты, ферментные лекарства и детокс-терапию. Врачи также рекомендуют лечебную диету без жареных блюд, острой, копченой и подсоленной пищи. Специалисты советуют термически обрабатывать продукты, ведь вирус гепатита А достаточно уязвим к высоким температурам.

Чтобы уберечь себя и родных от болезни Боткина, специалисты рекомендуют:

тщательно мыть руки чистой водой и мылом;

соблюдать правила личной гигиены;

употреблять только свежие продукты, термически обрабатывать пищу;

не купаться в зараженной воде, не использовать ее ни для каких целей;

пройти вакцинацию против гепатита А.

Но главное профилактическое требование от медиков сегодня – это употребление проверенной, чистой бутилированной воды. Даже таблетки для обеззараживания воды не могут обеспечить 100% безопасность.