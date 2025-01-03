Здоровье через силу: как силовые тренировки влияют на сердце и психику

Силовые тренировки – не только способ нарастить мышечную массу и улучшить физическую форму, но и эффективный инструмент для поддержания здоровья психики и сердечно-сосудистой системы. Несколько новых исследований показали, что силовые упражнения оказывают значительное влияние на сердечно-сосудистую систему, психику, а также помогают справляться с хроническими заболеваниями.

Более того силовые нагрузки гораздо эффективнее кардионагрузок снижают симптомы депрессии, особенно среди женщин. При этом исследования также показали, что силовые тренировки могут быть более эффективными для женщин, а такие упражнения, как йога и цигун, – для мужчин.

Силовые тренировки улучшают психическое здоровье

Депрессия является одним из самых распространенных психических заболеваний в мире. По данным ВОЗ, от депрессии страдают более 280 млн человек. В 2022 году был проведён метаанализ 218 исследований, в которых приняли участие более 14 000 человек. Результаты показали, что физическая активность, включая силовые тренировки, приводит к умеренному снижению симптомов депрессии.

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Особенно это заметно среди женщин. При этом исследователи также указали, что, кроме силовых тренировок, восточные практики йога и цигун также поддерживают психическое здоровье женщин и мужчин, эффективно снижая стресс и симптомы депрессии.

Силовые тренировки при хронической боли

Силовые тренировки оказывают значительное влияние на снижение болевых ощущений при хронических заболеваниях. В одном из метаанализов 2022 года, который охватывал 21 исследование и 1661 участника, была исследована эффективность тренировок с прогрессивным сопротивлением для пожилых людей с хронической болью в спине.

Результаты показали улучшение физической активности и снижение болей в спине. Участники, занимающиеся силовыми тренировками не менее трех раз в неделю на протяжении 12 недель, продемонстрировали значительные улучшения.

Еще одно новое исследование, показало, что силовые тренировки могут предотвращать мышечный дискомфорт. В опытах с мышами, которым проводились силовые тренировки с отягощениями, было установлено, что упражнения помогали предотвращать развитие мышечной боли, активируя рецепторы андрогенов. Это открытие подтверждает, что силовые тренировки могут не только уменьшать боль, но и предотвращать ее.

Сердечно-сосудистая система и сила

Силовые тренировки имеют доказанное положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. В метаанализе 2022 года исследовалась связь между тренировками с отягощениями и смертностью от различных заболеваний. В этот анализ были включены данные 10 исследований.

Результаты показали, что люди, занимающиеся силовыми тренировками, имеют на 15% меньший риск умереть от любых заболеваний. Более того, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 19%, а от рака – на 14%.

Повышенное давление и силовые тренировки

Силовые тренировки могут быть полезными для людей с гипертонией (высоким кровяным давлением). В одном из метаанализов, проведённом учёными из Бразилии, было выявлено, что тренировки с отягощениями 2-3 раза в неделю могут существенно снизить систолическое артериальное давление в среднем на 10 мм рт. ст. и диастолическое на 5 мм рт. ст. Эти результаты были получены после 8-10 недель тренировок и продолжались еще 14 недель после их окончания.

Силовые тренировки при циррозе печени

Интересное открытие было сделано в исследовании, проведенном в Нидерландах, которое показало положительное влияние силовых тренировок на пациентов с циррозом печени. Мышечная слабость – характерная проблема у таких пациентов, так как около 75% людей с циррозом сталкиваются с её проявлениями.

В ходе 12-недельного исследования с участием 39 человек было установлено, что силовые тренировки помогают улучшить мышечную силу и размер мышц. Пациенты, которые выполняли силовые упражнения, также улучшили своё качество жизни и функциональные способности.

Как силовые тренировки активируют системы восстановления?

Силовые тренировки активируют важный белок BAG3, который играет ключевую роль в очистке клеток от повреждённых компонентов. В 2024 году группа учёных из Боннского университета показала, что тренировки с отягощениями активируют BAG3 в мышцах. Это способствует более эффективному удалению клеточных отходов и поддерживает здоровье мышц и нервных клеток.

Данное открытие подтверждает, что силовые тренировки не только улучшают физическую форму, но и поддерживают организм на клеточном уровне, улучшая процесс восстановления.

Результаты многочисленных исследований подтверждают, что силовые тренировки являются важным элементом здорового образа жизни и могут значительно улучшить качество жизни и снизить риски развития серьезных заболеваний.

Они не только помогают улучшить физическую форму, но и поддерживают психическое здоровье и сердечно-сосудистую систему. Силовые упражнения также способствуют снижению болей и могут даже помогать в борьбе с хроническими заболеваниями, такими как гипертония и цирроз печени.