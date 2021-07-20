Женская Виагра: быть или не быть

Адди (Addyi) от Sprout Pharmaceuticals – первый препарат для лечения женской сексуальной дисфункции. Он прошел непростой путь: от скандального одобрения FDA в 2015 году через покупку производителя компанией Valeant (теперь известна как Bausch Health) и возвращение прав на лекарство разработчику. И сейчас средство снова, возможно, будет подвергнуто проверке безопасности, только еще более тщательной.

В обзоре потенциальных новых проблем безопасности одобренных продуктов FDA отметило Addyi как лекарство с возможными рисками реакции гиперчувствительности. FDA заявило, что в настоящий момент "оценивает необходимость принятия регулирующих мер".

Как и почему препарат был одобрен

Еще в 2015 году лекарство получило одобрение FDA и стало первым препаратом для женщин в пременопаузе, у которых было диагностировано расстройство сексуального влечения. При запуске FDA ограничило маркетинг Addyi, добавив предупреждение о рисках употребления алкоголя во время приема лекарства.

Критики утверждали, что клинические данные Адди не должны являться основанием для его одобрения, и что лекарство представляет собой угрозу безопасности. Защитники интересов пациентов, в свою очередь, заявили, что женщинам нужна возможность увеличить сексуальное желание. По словам руководителя программы женской сексуальной медицины Медицинской школы Стэнфордского университета, доктора Лии Миллхейзер, расстройство сексуального влечения – это реальная проблема для женщин, вызванная дисбалансом нейротрансмиттеров.

После одобрения FDA компания Valeant перекупила Адди у производителя за 1 миллиард долларов, но запустить проект так и не смогла. Впоследствии Valeant вернула права на препарат первоначальным владельцам Sprout в обмен на небольшое вознаграждение.

Что известно о препарате Адди

Активным веществом Адди является флибансерин. Препарат выпускается в виде таблеток по 100 мг. Его принимают по 1 таблетке в день перед сном, поскольку прием в период бодрствования увеличивает риск гипотонии, обморока, случайной травмы и угнетения ЦНС.

Адди показан женщинам в пременопаузе с приобретенным генерализованным расстройством сексуального влечения (HSDD), которое характеризуется низким сексуальным влечением. Расстройство не должно быть связано с сопутствующим медицинским или психическим заболеванием либо терапевтическим лечением.

В отличие от быстрого действия лекарств от мужской эректильной дисфункции, действие Адди развивается постепенно, и эффект отмечается только через 4 недели ежедневного приема, максимальное действие препарат оказывает через 8 недель.

Какие противопоказания и предостережения включены в инструкцию сейчас

Прием препарата противопоказан в следующих случаях:

Период в течение двух часов после употребления алкоголя: при сочетании с алкоголем возрастает риск возникновения тяжелой гипотонии и обморока. Если было выпито три или более стандартных алкогольных напитка, прием Адди рекомендуется пропустить. После приема лекарства пациенты не должны употреблять алкоголь до следующего дня.

Печеночная недостаточность любой степени: при нарушении функции печени концентрация флибансерина значительно увеличивается, что может стать причиной гипотонии и обмороков.

Одновременное применение с умеренными или сильными ингибиторами CYP3A4: комбинация значительно увеличивает концентрацию флибансерина, что может привести к снижению артериального давления и обморокам.

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