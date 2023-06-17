Назван самый редкий цвет глаз в мире

Глаза человека – это зеркало души, а их окрас может быть настолько разнообразным, что некоторые цвета вас удивят. К сожалению, мы не всегда можем предсказать, какой цвет глаз будет у ребенка, опираясь только на его родителей.

Американская академия офтальмологии в 2014 году провела опрос, который показал самые распространенные и редкие цвета человеческого глаза.

На первом месте обычно карие глаза – это 45% населения Земли, далее голубые – 27%, ореховые – 18% и самая редкая окраска, которая есть только у 9% – это зеленые. Однако 1% людей не выбрали ни один из предложенных вариантов.



По результатам генетического исследования обнаружено, что раньше все люди имели одинаковый цвет глаз – коричневый. А голубой, вероятно, появился только в последние 6 000 – 10 000 лет.

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Радужная оболочка глаза может иметь такое заболевание как состояние альбинизма. То есть оболочка становится прозрачной и кровеносные сосуды придают ей красную или розовую окраску.

Гетерохромия – это тоже редкое заболевание. Особенность болезни в том, что она придает разную окраску глазам частично или полностью.



Все же у большинства людей одинаковый цвет глаз на протяжении всей жизни, но у ребенка окрас радужки может измениться в течение первого года рождения.

Существует множество факторов, влияющих на изменение цвета глаз. Например, это может произойти из-за болезни или травмы.

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