Эффективность хирургического вмешательства для профилактики инсульта

Недавно исследователи подтвердили, что долгосрочные эффекты в отношении инсульта, приводящего к инвалидизации или смерти, от операции на сонной артерии и стентирования сопоставимы у пациентов с диагностированным тяжелым стенозом сонной артерии. Об этом сообщалось на сессии в Европейском кардиологическом обществе (ESC), результаты также были опубликованы в The Lancet.

Тяжелый стеноз сонной артерии характеризуется повышенным риском инсульта. Стентирование сонной артерии (CAS) и хирургическое вмешательство, также называемое каротидной эндартерэктомией (CEA), восстанавливает проходимость сосуда и снижает риск возникновения инсульта в долгосрочной перспективе.

Согласно данным общенационального регистра Германии, примерно 1% среди бессимптомных пациентов CAS и CEA связаны с риском инвалидизирующего инсульта или летального исхода. Однако сравнительные данные о долгосрочном защитном эффекте двух процедур отсутствовали.

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По словам главного исследователя, профессора Элисон Холлидей из Оксфордского университета, Великобритания, исследование показало, что для пациентов с сильно суженной сонной артерией стентирование и хирургическое вмешательство имеют одинаковый эффект на шансы получить инвалидизирующий или смертельный инсульт. Риск от каждой процедуры составляет примерно 1%. Однако после этого годовой риск в течение следующих пяти или более лет снижается вдвое – с 1 до 0,5% в год.

ACST-2 – крупнейшее испытание для сравнения долгосрочного эффекта CAS и CEA на инсульт у бессимптомных пациентов с сильно суженной сонной артерией, которая еще не вызвала инсульт.

В исследование были включены пациенты с тяжелым сужением сонной артерии (уменьшение диаметра на 60% или более на УЗИ) без недавнего инсульта или других неврологических симптомов. В этом случае возможно проведение как CAS, так и CEA, однако для принятия окончательного взвешенного решения, какая процедура более предпочтительна, доводов было недостаточно.

Всего было выбрано 3625 пациентов из 130 центров 33 стран. Участники были случайным образом распределены 1:1 для проведения CAS или CEA и наблюдались в среднем в течение пяти лет. Основными исходами были:

процедурные риски: заболеваемость и смертность в течение одного месяца после вмешательства;

непроцедурный инсульт, разделенный по степени тяжести.

Что касается процедурных рисков, то у 1% пациентов в обеих группах был инсульт, приводящий к инвалидности, или они умерли в течение 30 дней (15 пациентов были отнесены к CAS и 18 к CEA), а у 2% пациентов был процедурный инсульт, не приводящий к инвалидности (48 отнесены к CAS и 29 к CEA).

Основным исходом был пятилетний непроцедурный инсульт. Смертельный или приводящий к инвалидности инсульт произошел у 2,5% пациентов в каждой группе при соотношении частоты CAS по сравнению с CEA 0,98. Метаанализ этого и всех других крупных испытаний CAS по сравнению с CEA дал аналогичный несущественный результат для любого инсульта.

Первичная профилактика относится к лечению людей, у которых не было инсульта в анамнезе. Меры по снижению риска при первичной профилактике могут включать медикаментозную терапию, в т. ч. антикоагулянты, антиагреганты тромбоцитов, препараты для контроля диабета, депрессии, гипертонии и др. Также важную роль в профилактике инсульта играет отказ от курения, снижение веса, увеличение физической активности.