Наука снова отложила в сторону своё белое пальто, надела бронекостюм из технологий и пошла в наступление на инсульт. Причем теперь — с помощью роботов.

В апреле 2025 года был опубликован первый в истории отчёт о успешной роботизированной тромбэктомии при остром ишемическом инсульте. Да, вы не ослышались: механическая рука, управляемая врачом с консоли, спасала людям мозги, не дрожа от стресса, кофеина и "понедельничных" синдромов.

Что вообще произошло?

10 пациентов с острым инсультом из-за закупорки крупных сосудов были отобраны в одном центре.

из-за закупорки крупных сосудов были отобраны в одном центре. Пункция бедренной артерии и подготовка оборудования всё ещё оставались за людьми.

всё ещё оставались за людьми. А вот сама тромбэктомия (удаление тромба) выполнялась полностью роботизированной системой без прямого вмешательства рук хирурга.

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Итоги? Прямо как в маркетинговом буклете для инвесторов:

У всех 10 пациентов удалось выполнить процедуру без необходимости вмешательства человека в процессе.

У 8 пациентов достигнута полная реканализация (разблокировка сосуда).

7 пациентов через 90 дней показали отличный результат по шкале Рэнкина.

Ноль перипроцедурных осложнений.

Ради интереса: в обычной ручной тромбэктомии процент осложнений составляет около 5–15% в зависимости от центра и опыта врача. Так что если в будущем врачебный месседж "руки помнят" будет заменен на "чипы помнят" — не удивляйтесь.

А теперь маленькая ложка дегтя...

Исследование финансировалось за счет грантов государственных фондов (Beijing Natural Science Foundation и National Natural Science Foundation of China). Но — сюрприз-сюрприз! — в ClinicalTrials.gov в графе "спонсор" значится не кто иной, как частный производитель роботизированной системы.

Медицинский бизнес, как всегда, случайно оказался в нужное время в нужном месте. Не забудьте, кстати, спросить, сколько будет стоить такая игрушка: намекаю, стоимость комплекта роботизированной системы для сосудистых операций уже сейчас может доходить до 2–5 миллионов долларов США.

Почему это реально важно?

В мире инсульта время — это мозг. И если пациент в маленькой больнице в условной деревне не может добраться до суперцентра тромбэктомии за "золотые" 90 минут, то роботизированная установка + оператор в крупном центре через телемост могут буквально подарить человеку вторую жизнь. Футуристический сценарий? Нет. Это уже вопрос пары лет оптимизаций.

Главная цель — развернуть удалённые роботизированные тромбэктомии: врач сидит в большом госпитале, а робот работает в районной клинике. Минимум логистики, максимум эффективности. И да, может быть, тогда вместо очередной бессмысленной "оптимизации здравоохранения" мы получим настоящую технологическую революцию.

Итого:

Доказательная база: пока маленькая (10 пациентов), но перспективная.

Качество процедуры: без осложнений и с высоким процентом успеха.

Реальный тренд: развитие телеинсультной медицины через роботов — это не фантастика, а грядущая практика.

через роботов — это не фантастика, а грядущая практика. Предостережение: ждать независимых повторных исследований, без налёта корпоративного PR.

И напоследок — если раньше в операционной говорили "мне нужен ассистент с прямыми руками", то скоро будут требовать "мне нужен робот с последним обновлением прошивки".