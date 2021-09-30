Одобрен новый препарат для лечения рака

FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) недавно предоставило ускоренное разрешение на применение препарата мобокертиниб (Exkivity, Takeda) для лечения пациентов с местнораспространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) с мутациями рецептора эпидермального фактора роста (epidermal growth factor receptor, EGFR) Exon 20.

Применение препарата ограничено: его разрешено использовать только у больных с мутацией Exon 20 EGFR, если химиотерапия на основе платины оказалась неэффективной и привела к прогрессированию заболевания.

Марсия Хорн, исполнительный директор Exon 20 Group в Международной сети по защите интересов рака, в заявлении для прессы сказала, что пациенты с мутацией EGFR Exon 20 + НМРЛ исторически сталкивались с уникальным набором проблем. Они живут с очень редким раком легкого, который не только недостаточно диагностирован, но и лишен целевых вариантов лечения, обеспечивающих улучшение показателей ответа.

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Результаты исследования 1/2 фазы, использованного в одобрении FDA, были представлены на ежегодном собрании Американского общества клинической онкологии в 2021 году.

Новое одобрение основано на результатах общей скорости ответа (ORR) и продолжительности ответа (DoR) фазы 1/2 испытания, в нем участвовало 114 пациентов с EGFR Exon 20 + НМРЛ, которые ранее получали терапию на основе платины (160 мг доза).

По данным независимого комитета по обзору, подтвержденная ORR мобокертиниба составила 28%, а медиана DoR – 17,5 месяцев. Средняя общая выживаемость – 24 месяца, а средняя выживаемость без прогрессирования болезни – 7,3 месяца.

По данным компании, у более 20% пациентов терапия сопровождалась диареей, сыпью, тошнотой, стоматитом, рвотой, снижением аппетита, паронихией, усталостью, сухостью кожи и мышечно-скелетными болями.

Информация о назначении включает предупреждение в рамке для удлинения QTc и Torsades de Pointes, а также предупреждения и меры предосторожности при интерстициальном заболевании легких / пневмоните, сердечной токсичности и диарее.

Одобренным FDA дополнительным диагностическим средством секвенирования следующего поколения (NGS) для мобоцертиниба является тест Oncomine Dx Target Test компании Thermo Fisher Scientific, выявляющий НМРЛ с мутацией EGFR Exon 20.

В компании сообщили, что тестирование NGS имеет решающее значение для этих пациентов: оно может позволить более точную диагностику в сравнении с тестированием ПЦР-методом (полимеразной цепной реакции), которое выявляет менее 50% случаев.

Exkivity – первый пероральный ингибитор тирозинкиназы (TKI), специально разработанный для борьбы с редкими мутациями немелкоклеточного рака легкого.

Мутация EGFR Exon 20 + НМРЛ – это рак с недостаточной эффективностью лечения, на который пока невозможно эффективно воздействовать с помощью традиционных TKI EGFR. По словам доктора медицинских наук из Института рака Дана Фарбер, Бостон, Массачусетс, Паси Янне, разрешение к применению мобокертиниба является важным этапом новой целевой пероральной терапии, специально разработанной для этой группы пациентов, которая показала клинически значимые и устойчивые реакции.

По данным компании-производителя, мутация EGFR Exon 20 + НМРЛ составляет примерно 1-2% пациентов с НМРЛ, и в азиатских популяциях, в сравнении с западными, она распространена больше.

Обзор FDA был проведен в рамках проекта Orbis, инициативы FDA, которая позволяет одновременно анализировать и представлять онкологические продукты международным партнерам.