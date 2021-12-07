Прорыв в лечении детской нейробластомы

Новое лечение детей с нейробластомой дало впечатляющие результаты выживания и улучшило ранние ответы по сравнению с историческими ориентирами. Об этом сообщили ученые после завершения исследования фазы II. Если они будут подтверждены в более крупном исследовании, это может изменить стандарт терапии.

Речь идет о добавлении нового антитела против GD2 (hu14.18K322A) к индукционной химиотерапии для детей с недавно диагностированной нейробластомой высокого риска. Результаты исследования опубликованы в Журнале клинической онкологии.

В одноэтапном исследовании фазы II показатель выживаемости без событий (EFS) через 3 года достиг 73,7% среди подлежащих оценке пациентов, в то время как общая выживаемость составила 86,0%.

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Также были получены результаты, показывающие ответ у двух третей пациентов после первых двух циклов химиоиммунотерапии, что является значительным улучшением по сравнению с исторической группой детей, получавших только идентичную химиотерапию, о чем заявил Уэйн Л. Фурман, доктор медицины из Детской исследовательской больницы Св. Джуда в Мемфисе, штат Теннесси.

По словам Фурмана, результаты выживания были невероятными за его почти сорокалетнюю практику. Исследователи признали, что данные были получены из небольшой выборки – 63 пациентов. Тем не менее, они выгодно отличаются от недавних испытаний, которые продемонстрировали 3-летние показатели EFS в диапазоне от 32% до 55,6% в этой популяции.

Лечение нейробластомы высокого риска включает:

индукционную терапию;

консолидацию с применением высоких доз химиотерапии с последующей трансплантацией аутологичных гемопоэтических стволовых клеток;

лучевую терапию;

лечение после консолидации изотретиноином и моноклональным антителом динутуксимаб (Unituxin), нацеленным на дизиалоганглиозид GD2.

Основываясь на доклинических исследованиях и клинических исследованиях у взрослых, показывающих, что одновременная химиотерапия моноклональными антителами обеспечивает аддитивные или синергетические преимущества, Фурман и его коллеги предположили, что включение антитела против GD2 на протяжении всей терапии для лечения нейробластомы высокого риска улучшит клинические ответы и результаты.

Однако одна из основных проблем с динутуксимабом, как и со всем классом анти-GD2-антител, заключается в том, что пациенты испытывают невропатическую боль во время инфузий. В случае динутуксимаба среднее время инфузии составляет 10 часов, в течение которых пациенты постоянно получают обезболивающие.

Hu14.18K322A был разработан для уменьшения боли, связанной с комплементом. Полностью купировать боль не удалось, однако с применением hu14.18K322A процедура занимает около 4 часов. Фурман добавил, что hu14.18K322A можно вводить в более высоких дозах.

Из 64 пациентов, включенных в исследование, 63 имели поддающееся измерению или оценке заболевание на момент включения в исследование. Средний возраст составлял 3,1 года, 58% – мужчины. Большинство имели стадию IV Международной системы определения стадий нейробластомы (INSS) или стадию M Международной группы риска нейробластомы.

Авторы отметили, что в исследовании COG ANBL02P1 ученые сообщили о 40% частичном ответе после двух циклов индукционной терапии (циклофосфамид и топотекан) у пациентов из группы высокого риска. Этот ответ был подобен тому, что наблюдался в исследовании ANBL0532, в котором пациенты получали тот же режим индукции.

В конце индукции у 60 из 62 оцениваемых пациентов (96,8%) были частичные ответы или лучше. Во время индукции ни у одного пациента не наблюдалось прогрессирования заболевания. По состоянию на 4 ноября 2020 г. 54 из 64 пациентов были живы со средним сроком наблюдения 4,3 года (диапазон 1,1-6,7 года) для 48 пациентов, у которых не было событий. Таким образом, можно говорить о том, что стандарт лечения детей с нейробластомой может быть изменен.