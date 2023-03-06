Профилактика и комплексное лечение: как позаботиться о здоровье почек весной

Заболевания мочевыделительной системы, как и любые другие весной становятся особенно актуальными, ведь организм в условиях гиповитаминоза и недостатка солнечных лучей становится крайне уязвимым.

Весной мы обычно не можем употреблять достаточно свежих овощей и фруктов, стресс и усталость заедаем сладким и блюдами, содержащими много соли. Также происходит значительное колебание температуры, что может привести к охлаждению организма и изменению кровообращения. Все это увеличивает нагрузку на почки, и может привести к развитию воспалительных заболеваний мочевыделительной системы.

К наиболее распространенным заболеваниям мочевыделительной системы относятся:

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инфекция мочевого пузыря (цистит) - воспаление слизистой оболочки сечевого пузыря, обычно сопровождающееся болью при мочеотделении;

острый пиелонефрит - инфекция почек, вызываемая бактериями и может быть очень болезненной;

мочекаменная болезнь - заболевание, при котором образуются камни в мочевыводящих путях, что может привести к боли и другим проблемам;

уретрит – воспаление мочевого канала, сопровождающееся болью при мочеотделении.

Существенную помощь в профилактике и комплексном лечении таких заболеваний может оказать препарат " Тринефрон-Здоровье", производства компании "Здоровье". Его актуальность обусловлена несколькими причинами. Он имеет растительную основу: в состав входят трава золототысячника, листья розмарина лекарственного и корень любистка лекарственного. Каждый из них имеет богатое содержание биологически активных веществ, что проявляется в противовоспалительном, антиоксидантном, спазмолитическом и обезболивающем действии.

Так, благодаря розмариновой кислоте уменьшается высвобождение веществ, ответственных за развитие воспалительного процесса, поэтому препарат оказывает противовоспалительное действие. В то же время, другие его составляющие способствуют расслаблению мышечной оболочки отделов мочевыделительной системы и устранению спазма. Вместе с мочегонным действием он помогает улучшить отток мочи, а вместе с ней вывести из организма избыток жидкости (которая становится причиной отека) и продукты обмена.

Тринефрон-Здоровье влияет на подавление бактерий и снижает вероятность образования конкрементов (камней). Препарат способствует усиленному выведению из организма солей мочевой кислоты с последующим изменением рН мочи и предотвращением дальнейшего образования камней в мочевыводящих путях. В таких условиях бактерии, являющиеся причиной развития инфекционно-воспалительного процесса в почках и мочевом пузыре, перестают размножаться. Также антибактериальное действие обусловлено наличием в составе фенолкарбоновых кислот, эфирных масел и т.п. Они помогают бороться с инфекцией, а также способствуют повышению эффективности антибиотикотерапии.

Благодаря такому сочетанию эффектов Тринефрон-Здоровье может применяться как самостоятельно, так и в комплексе с другими лекарственными средствами.

Препарат представлен в двух формах выпуска: капсулы и капли для перорального приема. Может применяться детьми от 12 лет.

Всегда необходимо помнить, насколько важна правильная работа почек. Ведь нарушить работу этого органа может простое невнимание к себе и своему здоровью. А вот последствия серьезные, порой необратимые. Своевременная профилактика и комплексное лечение циститов и пиелонефритов – важный шаг к здоровым почкам.