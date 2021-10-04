Современный мир предоставляет человеку множество возможностей, которые раньше были совершенно недоступны. Вы можете находиться утром в одной стране, а вечер проводить совершенно в другой, и это уже кажется совершенно обыденным. Множество людей регулярно летают в другие страны с туристической целью, у некоторых - это карьерная необходимость, кто-то летит к родственникам или друзьям. Однако, около 15% людей испытывают ужас и панику только от одной мысли о полете, подобный неаргументированный страх называется аэрофобией.

Что же следует делать в ситуации, когда перелет необходим, а фобия не позволяет его совершить?

Любой человек может познакомиться со статистикой и понять, что автомобильные аварии, которые уносят многократно больше жизней, случаются гораздо чаще, чем авиакатастрофы, но от этого легче не становится. Суть в том, что наличие даже минимального риска вызывает вопрос, а что если это случится именно со мной, вдруг не повезет именно мне?

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При аэрофобии у людей могут наблюдаться различные фобии. Кто-то испытывает страх от невозможности контролировать процесс полета. Если в машине ты сидишь за рулем и все в твоих руках, то во время перелета выбора не остается, нужно только довериться профессиональному пилоту. Некоторые пациенты сообщают о том, что их пугает невозможность остановить полет. Если из машины можно выйти практически в любой момент, из самолета – без вариантов. У некоторых доминирует страх смерти, возможной катастрофы, кто-то дико боится высоты или замкнутого пространства и т.д.

Известно, что к аэрофобии более склонны тревожные личности, а также те, у которых ранее наблюдалась депрессия, обсессивно-компульсивное расстройства (ОКР), тревожное расстройство. Если человек пережил психотравмирующую ситуацию, например, развод или смерть близкого, – это тоже может вызвать проявления различных страхов, в том числе и аэрофобии.

Аэрофобия может проявляться не только внутренним напряжением, тревогой, пугающими нежелательными мыслями, паникой, но и соматической симптоматикой. Головная боль, частые позывы к мочеиспусканию, тошнота, учащение сердцебиения и дыхания, повышенная потливость могут проявиться при этой разновидности фобий.

Чтобы аэрофобия не повлияла на вашу жизнь и не стала тем ограничением, которое испортит карьеру или не позволит насладиться долгожданным отдыхом, - не надо мириться с этой фобией, если самому нельзя справиться. Необходимо получить консультацию психиатра или психотерапевта. В данном случае обращение к психологу будет не настолько эффективным, поскольку психолог не является врачом и не может назначить медикаменты, которые могут необходимы для лечения данной фобии.

Чтобы преодолеть аэрофобию, также важно прилагать усилия человеку, страдающему этим видом страха. Самостоятельное выполнение следующих упражнений принесет положительный результат.

Первое упражнение можно назвать "Я чувствую"

Подходит оно тем, кто испытывает наплыв различных устрашающих навязчивых мыслей. Чтобы не думать о том, что самолет разобьется или утонет, или, что в нем мало места или, что у него заглохнет двигатель и т.д. – переключитесь на ощущения в собственном теле. Например, прислушайтесь к себе и мысленно прокомментируйте то, что замечаете. Например, - "у меня прохладные ладони…, сейчас они немного влажные…, мое дыхание учащенное…, прохладно и мерзнут ноги…, кресло, в котором я сижу, очень удобное, поэтому моя спина и шея не болят и т.д. Переключив внимание с пугающих мыслей и их раскручивания, преувеличения на свои объективные ощущения, вы не только сможете отвлечь себя и снизите накал страха, но и сможете войти в так называемое состояние "здесь и сейчас", которое приводит к реальной и адекватной оценке всего происходящего.

Дыхательные упражнения

Всем известно, что при тревоге дыхание человека заметно ускоряется и становится менее глубоким. Чтобы дать организму сигнал о безопасности следует намеренно замедлить дыхание. Есть даже такое выражение "продышать". Сидя в самолете можно откинуться на спинку кресла, закрыть глаза и начать медленно вдыхать, считая до 5, а потом выдыхать таким же образом. Важно, чтобы в процессе были максимально задействованы мышцы живота, а грудные – минимально, поскольку так дыхание будет более глубоким, с помощью диафрагмы.

Есть метод, который требует особенной смелости.

Необходимо столкнуться со страхом и прожить его до конца. Для этого необходимо чувствовать уверенность и понимать, что будет нелегко. Дело в том, что то, чего мы боимся, так или иначе будет нас преследовать и продолжать пугать, а вот если сказать себе: "Да, я сильно боюсь…, да будет очень страшно, но я переживу это чувство до конца…", как ни парадоксально, но это значительно уменьшит ваши переживания. Если представить шкалу страха от 0 до 10, то 1 – это минимальный страх, а 10 – максимальный, который сложно выдержать, но, если он достиг уже 10, то дальше ему расти некуда, останется только снижаться в интенсивности. Задача – позволить страху быть (не раздувая умышленно), пройти сквозь это чувство.

Аэрофобия – это не приговор, ее можно преодолеть и жить полноценно, радоваться, работать, путешествовать и быть счастливым человеком.

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