Ипохондрия. Как справиться?

Ипохондрия проявляется неоправданно выраженным вниманием человека к состоянию своего здоровья, что выражается в постоянном опасении наличия "страшных" и неизлечимых заболеваний при их реальном отсутствии. Ипохондрия может быть самостоятельным психическим расстройством, одним из симптомов другого психического заболевания и даже патологической особенностью личности.

Человек с ипохондрией обычно начинает "путешествовать" по различным больницам и озадачивает врачей красочными рассказами о своих болезнях, а обследования при этом ничего не показывают. Когда доктора объясняют, что реальные заболевания отсутствуют – пациент испытывает гнев, недоверие, раздражение. Он очень мнителен и не верит тому, что ему говорят и думает, что проблема в ошибках диагностики или плохом враче. Следовательно, идет к следующему специалисту и хорошо, если кто-то докторов соматического профиля, правильно разобравшись в ситуации, увидит реальную проблему и деликатно посоветует ему обратиться за помощью к психотерапевту или психиатру.

Нередко при ипохондрическом типе отношения к заболеванию, либо ипохондрическом синдроме, где присутствуют сверхценные или бредовые идеи мнимой болезни, характерная для соматических болезней симптоматика, которые действительно может наблюдаться у таких больных, не объясняет весь спектр жалоб, симптомов, а также их выраженность (тяжесть).

Основные формы ипохондрии

Некоторые научные источники сообщают о о трех основных формах ипохондрии.

-В виде навязчивых идей

Она возникает на фоне психической травмы или психологического конфликта. Она относительно легче других форм поддается лечению.

- В виде сверхценных идей

Этой форме свойственно достаточно очень длительное течение, постоянные попытки лечиться самостоятельно или обращаться к новым докторам в другие клиники, что после очередного отказа усугубляет состояние пациента.

- В виде бредовых идей

Самая тяжелая форма с паралогичными выводами, возможно даже агрессивное поведение (чаще к тем, кто критикует больного или насмехается над его алогичными убеждениями).

Причины возникновения ипохондрии

К предпосылкам развития ипохондрии относят черты характера человека, когда наблюдается чрезмерная подозрительность, тревожность.

Еще одним фактором могут быть перенесенные соматические заболевания, которые действительно ухудшили качество жизни человека, возможно, даже вывели его из привычного образа жизни на длительный срок.

Депрессия, стрессы, травмирующие события тоже могут быть триггерами в случае ипохондрии.

Тяжелые психические заболевания могут включать в себя ипохондрию как один из симптомов.

Поэтому, крайне важно вовремя обратиться к профессионалам чтобы разобраться в ситуации и правильно подобрать медикаментозное лечение и решить вопрос о необходимости психотерапии.

Самопомощь

Помимо обращения за помощью к психиатру или психотерапевту необходимо также позаботиться о себе по возможности самостоятельно.

Важно соблюдать режим дня, заняться планированием. Нужно расписать день так, чтобы было как можно меньше свободного времени для размышлений о проблемах со здоровьем. Обязательно включите в свою жизнь спорт, следить за длительностью сна (она должна составлять не менее 8 часов), ежедневно гулять и общаться с позитивными людьми. Очень хорошо добавить упражнения для релаксации. Это может быть медитация, йога, дыхательные техники.

Юмор тоже может повлиять положительно. Постарайтесь высмеять свою проблему, чтобы снизить градус ее значимости. Всем, кто страдает ипохондрией можно посмотреть комедийный фильм "Любовь от всех болезней". Герой живет в постоянных переживаниях о своем здоровье, тратит много времени и сил на обследования, очень сложно сходится с людьми, но обретя любовь, преодолевает расстройство и начинает наслаждаться жизнью.

Для снижения уровня тревоги следует исключить просмотры фильмов и программ о болезнях, разговоры на эти темы. Постарайтесь создать информационный фильтр для сохранения своего психического здоровья и впускать в свою жизнь как можно больше позитива.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал