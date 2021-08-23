Грипп и COVID-19: к чему готовиться этой осенью?

В прошлом году регистрировалось рекордно низкое число случаев гриппа. В США в сезон 2020-2021 гг. уровень инфицирования составил 0,2%, в то время как за три предыдущих сезона гриппа – с 2017 по 2020 год – CDC зафиксировал уровень заражения в пределах от 26,2% до 30,3%.

Однако сейчас есть причины, указывающие на предстоящий тяжелый сезон гриппа. Об этом в интервью изданию Medscape / WebMD сообщил доктор, член Общества инфекционных болезней Америки Эндрю Т. Павиа. По его словам, это связано с отказом от карантинных ограничений – ношения масок и соблюдения социальной дистанции, что и защищало в прошлом году от передачи возбудителя болезни.

Специалист по инфекционным заболеваниям, доктор Артур Гран также говорит, что пока еще рано судить о том, как пройдет сезон гриппа 2021-2022 гг. Обычно прогнозы строятся, основываясь на анализе ситуации в южном полушарии. Пока что заболеваемость в Австралии невысокая. Но это не обязательно означает, что данная тенденция будет сохраняться и для других стран.

Стоит ли сделать прививку от гриппа в начале этого сезона, учитывая рост числа случаев COVID-19

По мнению Павия, сделать прививку от гриппа в этом сезоне – хорошая идея, поскольку последствия заражения гриппом во время циркуляции COVID-19 могут быть серьезными.

Каковы последствия сочетанного инфицирования гриппом и COVID-19

О последствиях сочетанной инфекции информации пока очень мало. На самом деле не было совместной циркуляции COVID-19 и гриппа, кроме некоторых частей Китая в течение короткого периода в феврале и марте. Однако есть основания полагать, что заболевание будет протекать тяжелее.

Можно ли вводить одновременно вакцины от гриппа и COVID-19

Павия говорит, что ученые сейчас не знают причин, которые бы свидетельствовали о том, что вводить две вакцины одновременно нельзя.

Завершенное в июне исследование показало, что одновременные прививки от гриппа и коронавируса (вакцина NVX-CoV2373 – Novavax) кажутся безопасными и эффективными.

Традиционно вопрос о том, как новая вакцина может взаимодействовать с существующими вакцинами, изучается до того, как продукт будет разрешен к использованию. Однако этого не произошло с вакцинами от COVID-19, которые стали доступны благодаря ускоренному разрешению на использование в чрезвычайных ситуациях.

Некоторые нежелательные явления в группе совместного применения встречались чаще. Например, о болезненности в месте инъекции сообщили 70% против 58% у тех, кто получил только прививку от COVID-19. Это же относится к боли в месте инъекции – 40% против 29%; утомляемости – 28% против 19%; и мышечной боли – 28% против 21%.

Однако частота развития нежелательных явлений, требующих медицинской помощи, и серьезных побочных эффектов была низкой и хорошо сбалансированной между группами.

Насколько оправдано создание комбинированных вакцин, таких как Moderna, Novavax и Vivaldi

По мнению Павия, пандемия COVID-19 в обозримом будущем не закончится, возможно, SARS-CoV-2 будет циркулировать как сезонный вирус. Поэтому одновременная защита сразу от двух возбудителей – правильная стратегия.

Комбинированные вакцины, вводимые детям, за некоторым исключением оказались очень успешными. Они сокращают количество инъекций для детей и значительно упрощают работу врачей. Однако до завершения клинических испытаний сложно оценивать эффективность и безопасность препарата, потому что это совершенно разные вирусы.

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