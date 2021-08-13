Ивермектин как очередная панацея от COVID-19

С начала пандемии COVID-19 различные существующие лекарства рекламировались как почти чудодейственные. Любые дискуссии в отношении доказательной базы обычно сводятся к теории заговоров большой фармацевтики и указаний правительств. История, аналогичная гидроксихлорохину, разворачивается вокруг другого препарата – ивермектина.

О том, почему этому препарату не стоит доверять свое здоровье при COVID-19, написала на своей странице в Facebook Екатерина Амосова, доктор медицинских наук, кардиолог, профессор внутренней медицины.

Еще более подробный разбор – что не так с исследованиями эффективности ивермектина в отношении COVID-19, можно узнать из статьи доктора Ф. Перри Уилсона из Йельской школы медицины.

Что собой представляет Ивермектин

Ивермектин – противопаразитарное средство, которое также применяется в лечении чесотки, речной слепоты и филяриатоза. Это давно используемый во всем мире препарат – с 1975 года, включенный в список основных лекарственных средств ВОЗ.

Ивермектин связывается с определенными хлоридными каналами на нервных и мышечных клетках, парализуя подвергшееся воздействию существо. Эти каналы присутствуют в нервной системе червей и насекомых, поэтому препарат действует.

У людей тоже есть каналы, но только в мозге и позвоночнике. Поскольку ивермектин не может проникать через гематоэнцефалический барьер, люди избавлены от его воздействия.

С чего начались исследования

Энтузиазм в отношении этого средства вызвало одно исследование. Оно показало, что препарат может обладать противовирусными свойствами, воздействуя на белок – импортин, который многие вирусы используют для своих целей.

Исследователи заразили культуру клеток SARS-CoV-2 и добавили ивермектин в различных концентрациях. Затем они измерили репликацию вируса и обнаружили, что лекарство – по крайней мере, в чашке Петри – может резко подавить способность вируса к воспроизводству.

Однако возникла проблема. Ингибирующая концентрация препарата около 2,5 микромоль не достижима на реальных живых людях. Фактически, стандартная дозировка ивермектина позволяет достичь концентрации в крови примерно 25 наномолярных единиц, что в 100 раз меньше, чем было необходимо in vitro. Концентрации в легких немного выше, чем в крови, но все же в 50 раз меньше, чем необходимо для подавления вируса в клетках в культуре.

Итак, если ивермектин будет работать у людей с COVID-19, это должно быть через какой-то другой механизм, например противовоспалительный. Но в качестве отправной точки биологическая правдоподобность здесь невысока.

Однако это не остановило многих исследователей. На данный момент многочисленные клинические испытания оценивали препарат как эффективный в отношении COVID-19.

Что же не так с доказательствами

В метаанализе авторы объединили данные из 24 рандомизированных исследований ивермектина (в общей сложности они охватывали 3328 пациентов) и изучали различные результаты, начиная от разрешения симптомов до смерти.

Перри Уилсон сосредоточился на показателях смертности, и в результате пришел к выводу, что как минимум в двух исследованиях (проведенных в Иране и Египте) приведены некорректные данные, которые и повлияли серьезно на финальную оценку. Если их исключить, то "защитный эффект" ивермектина в этом метаанализе исчезнет.

Это не значит, что ивермектин бесполезен. Но также не остается доказательств его эффективности. К аналогичному выводу пришли и исследователи Кокрановской библиотеки.

По словам Екатерины Амосовой, ситуация с ивермектином – зеркало нескольких глобальных проблем, которые возникли в период пандемии, в частности:

эффект страха и стресса у отдельных людей и больших групп (например, целых государств), при котором рациональные доводы перестают работать;

низкокачественная наука, которая стала попадать в серьезные медицинские журналы.

Перри Уилсон же в свою очередь советует вакцинироваться, тогда не будет необходимости проверять на собственном опыте эффективность ивермектина и других чудодейственных препаратов.

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