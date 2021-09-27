Как разные болезни влияют на легкие

Легкие – важный орган, обеспечивающий дыхание, благодаря им в организм поступает кислород и выводится углекислый газ. Многие болезни негативно влияют на легочную функцию, о чем для WebMD рассказал доктор медицины Пол Бойс.

Вызывать простуду могут разные вирусы, и первый удар отражает нос и горло. Но иногда обычная простуда осложняется острым бронхитом. Заболевание приводит к набуханию бронхов (дыхательных путей в легких) и выделению большего количества слизи, что может привести к сильному кашлю и дискомфорту в груди. В большинстве случаев острый бронхит лечится в течение нескольких недель.

Астма также вызывает отек дыхательных путей и слизь в легких, но это не временное, а хроническое (обычно пожизненное) состояние. Объем легких при астме может быть ниже, потому что отек и слизь ограничивают движение воздуха в легких. Во время приступа астмы дыхательные пути сужаются, что может вызвать хрипы и стать опасным.

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Аллергия на триггеры, такие как пыльца, пыль и домашние животные, обычно не влияет на легкие. Но аллергия и астма часто сочетаются, в этом случае контакт с аллергеном, например с пыльцой, может спровоцировать приступ астмы. Наиболее серьезный тип аллергической реакции, называемый анафилаксией, приводит к значимому опуханию горла и сужению дыхательных путей, что требует незамедлительной медицинской помощи.

Легкие и сердце тесно взаимодействуют друг с другом, поэтому, когда один из органов перегружен, на другой оказывается повышенная нагрузка. Некоторые проблемы с сердцем могут привести к легочной гипертензии, высокому кровяному давлению в артериях легких и правой части сердца. Со временем кровеносные сосуды в легких сужаются, поэтому крови становится труднее проходить через них. В других случаях у людей с проблемами сердца развивается отек легких, который представляет собой скопление жидкости в воздушных мешках в легких, затрудняющее дыхание.

Рак легких развивается, когда клетки легких растут и объединяются в опухоль, постепенно разрушая здоровые близлежащие ткани. Если опухоль в легких становится достаточно большой, она может заблокировать дыхательные пути и затруднить дыхание. Рак также может начаться в других частях тела и распространиться на легкие.

ХОБЛ – общий термин, который включает хронический бронхит (воспаление бронхов в легких) и эмфизему (возникает, когда крошечные воздушные мешочки в легких, называемые альвеолами, разрушаются). Воздух может попасть в поврежденную ткань. В результате недостаточное количество кислорода попадает из легких в кровоток.

Грипп может проявляться различными симптомами, включая жар, боли в теле и сухой кашель. Вирус гриппа может проникать в эпителиальные клетки легких и начать воспроизводиться в ткани. Это приводит к еще большему воспалению из-за чрезмерной реакции иммунной системы. Дополнительной опасностью для легких является развитие такого осложнения, как пневмония. Пневмония поражает доли или дыхательные пути (бронхи) легких, независимо от того, является ли она следствием гриппа или развивается самостоятельно. Для болезни характерно откашливание слизи, частое дыхание, одышка и острая боль в груди.

COVID-19 может нанести вред легким несколькими способами. Как и в случае с гриппом, иногда развивается в качестве осложнения пневмония. Для некоторых людей пневмония, связанная с COVID-19, становится настолько тяжелой, что приводит к острому респираторному дистресс-синдрому (ОРДС). Это тип легочной недостаточности, вызванной повреждением легочной ткани.

Туберкулез – инфекционное заболевание, возникающее при попадании возбудителя в альвеолы. Болезнь протекает бессимптомно или проявляется длительным кашлем, ночной потливостью, потерей веса, болями в груди. В любом случае без адекватного лечения возможно серьезное повреждение легких.

Интерстициальное заболевание легких включает около 100 хронических заболеваний, вызывающих воспаление и рубцевание (фиброз) в легких. Наращивание рубцовой ткани приводит к разрушению воздушных мешков и капилляров в легких и затрудняет получение достаточного количества кислорода. По мере прогрессирования болезни дышать становится все труднее.

Муковисцидоз вызывается наследственным дефектным геном. Для болезни характерно изменение состава слизи, пота и пищеварительных соков: они не жидкие, а густые и липкие, и могут закупоривать протоки в организме, в том числе в легких. Люди, страдающие этим заболеванием, часто откашливают слизь и болеют легочными инфекциями.