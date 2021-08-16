Новые симптомы длительного COVID

По словам исследователей, по крайней мере у одного из 10 человек, инфицированных COVID-19, развивается длительный COVID – сохранение определенных симптомов, которые длятся более 4 недель после завершения острой фазы. Обычно патология проявляется головной болью, усталостью, одышкой и умственным туманом, при этом не исключено поражение нескольких органов и систем.

Симптомы нелегко объяснить альтернативным диагнозом. В связи с этим важно выявление возможных маркеров, по которым можно диагностировать длительный COVID.

Тахикардия

Тахикардия часто встречается у пациентов с постострым (длительным) синдромом COVID. По словам авторов недавно завершенного исследования, синдром тахикардии следует рассматривать как отдельный фенотип.

Исследование проводилось в Швеции, им руководил доктор медицины из больницы Каролинского университета, Стокгольм, Маркус Стольберг. Результаты были опубликованы в Американском медицинском журнале.

По словам Стольберга, обычно много внимания уделяется случаям свертывания крови и перимиокардита у пациентов после COVID-19, однако мало кто из врачей обращает внимание на частые жалобы пациентов на тахикардию.

От 25 до 50% пациентов в амбулаторной клинике пост-COVID при больнице Каролинского университета сообщают о тахикардии и / или сердцебиении, которые длятся 12 недель или дольше. Согласно систематическим исследованиям, у 9% пациентов с длительным синдромом COVID-19 наблюдаются подобные симптомы через шесть месяцев после заражения.

В связи с этим при жалобах на боль в груди или сердцебиение необходимо провести обследование, включая ЭКГ, эхокардиографию и др. Также при обращениях по поводу ортостатической непереносимости – головокружения, тошноты, одышки, необходимо исключить POTS (postural orthostatic tachycardia syndrome, постуральную ортостатическую тахикардию) и провести соответствующие тесты.

При подтверждении диагноза пациентам показаны препараты, снижающие частоту сердечных сокращений, например пропранолол или ивабрадин. Также помогает компрессионное белье, повышенное потребление жидкости и структурированная программа реабилитации.

Исследователи считают, что механизм, лежащий в основе тахикардии, является аутоиммунным, и что первичные инфекции SARS-CoV-2 вызывают аутоиммунный ответ с образованием аутоантител, которые могут активировать рецепторы, регулирующие артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

POTS не следует рассматривать как выделенный синдром, однако его можно использовать в качестве маркера, помогающего оценить тяжесть длительного COVID.

Изменения роговицы

Согласно небольшому исследованию, охватывавшему 40 больных, потеря нервных волокон и увеличение количества дендритных или ключевых иммунных клеток на роговице также могут помочь идентифицировать длительный COVID. Результаты опубликованы в Британском офтальмологическом журнале.

Сканирование с использованием CCM показало, что пациенты с неврологическими симптомами через 4 недели после выздоровления от острого COVID-19 имели большее повреждение и потерю нервных волокон роговицы с большим количеством дендритных клеток, чем не болевшие коронавирусом люди.

По словам авторов работы, это первое исследование, в котором сообщается о потере роговичного нерва и увеличении плотности дендритных клеток у пациентов, выздоровевших от COVID-19, особенно у пациентов с сохраняющимися симптомами, соответствующими длительному COVID. Однако из-за ограниченной выборки для более точных данных необходимо провести дополнительное исследование.

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