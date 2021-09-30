Особенности диагностики COVID-19 при отрицательном ПЦР-тесте

Ольга Голубовская сегодня на своей странице в ФБ рассказала об особенностях диагностики COVID-19. Важным является тот факт, что отрицательный результат тестирования ПЦР-методом не исключает того, что человек может быть COVID-положительным. Особенно это относится к случаям, если человек находится в очаге заражения, например, в семейном. Если у всех есть клинические симптомы коронавируса, но не у всех диагноз подтвержден тестом, то все члены семьи должны рассматриваться как больные COVID-19. Такие случаи следует относить к категории "вероятный".

Согласно Приказу МОЗ №722 от 28.03.2020, к числу вероятных случаев относится лицо, отвечающее как минимум одному из следующих вариантов: пациент соответствует клиническим критериям ... и является контактным лицом вероятного или подтвержденного случая либо эпидемиологически связан со случаями инфекции, среди которых был выявлен хотя бы один подтвержденный случай методом ПЦР.

Таким образом, необходимости сдавать повторно ПЦР-тест при наличии клинических признаков и нахождении в контакте с больным COVID-19, чей диагноз подтвержден тестом, нет. При этом позитивный ПЦР-тест может быть у члена семьи, у которого типичная клиническая картина отсутствует.

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Правильная постановка диагноза (COVID-19, а не острое респираторное заболевание) чрезвычайно важна. Например, если человек до болезни получил первую дозу вакцины, то срок второй должен быть отодвинут. Однако если диагноз будет поставлен неверно, то с этим могут возникнуть сложности.

Как сообщают врачи Медицинского центра Калифорнийского университета в Дэвисе, симптомы варианта Delta схожи с симптомами начального штамма COVID-19. Однако медики отмечают, что люди быстрее заболевают, особенно молодые. Недавние исследования показали, что вариант Дельта быстрее – и до гораздо более высоких уровней – поражает дыхательные пути.

Вакцинированные люди, как правило, либо бессимптомны, либо имеют очень легкие симптомы, если они заражаются вариантом Delta. Их симптомы больше похожи на симптомы простуды, такие как кашель, лихорадка или головная боль, возможна потеря обоняния.

Недавно врачи Yale Medicine предупреждали об особенностях распространения варианта Delta. По словам доктора Уилсона, самая большая опасность связана с повышенной трансмиссивностью. Поэтому личная безопасность может частично зависеть от района проживания и того, сколько человек в нем вакцинированы.

Уилсон называет это "лоскутной вакцинацией": проблема в том, что районы с невысоким уровнем вакцинации позволяют вирусу перемещаться из одной плохо вакцинированной области в другую, и там не исключены "гиперлокальные вспышки".

Может показаться, что одновременное заболевание достаточного количества людей будет иметь положительный эффект, поскольку создаст необходимый для замедления или остановки пандемии коллективный иммунитет. Но доктор Уилсон предупреждает, что это приведет к перегрузке системы здравоохранения и увеличению числа летальных исходов.