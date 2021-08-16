Шансы на создание супервакцины от COVID-19 возросли

Согласно новому исследованию ученых Университета Питтсбурга и Кейс Вестерн Резерв (Pitt и Case Western Reserve University), нанотела SARS-CoV-2 чрезвычайно активны против мутаций, обнаруженных в различных вариантах, включая Delta. Эти микроскопические молекулы были разработаны в Медицинской школе Университета Питтсбурга и нейтрализуют вирус у животных.

Результаты работы опубликованы в Nature Communications. В них описывается три механизма, с помощью которых нанотела обезвреживают вирус, блокируя заражение клеток и развитие COVID-19. Структурный анализ на уровне, близком к атомарному, позволяет разрабатывать будущие вакцины и терапевтические средства, которые могут работать против широкого спектра коронавирусов, включая возможные будущие варианты.

По словам доцента кафедры клеточной биологии в Питтсбургском университете, старшего автора И Ши, это первый случай систематической классификации сверхпотентных нанотел на основе их структуры. Эта работа не только предоставляет подробную информацию о механизмах, которые используют нанотела для победы над SARS-CoV-2, но и раскрывают направления разработки будущих терапевтических средств.

Нанотела – универсальные и стабильные биологические препараты, которые можно использовать в других исследованиях не только для предотвращения пандемии COVID-19, но и для лечения рака.

Подробности исследования

В конце прошлого года Ши и его команда объявили, что они смогли извлечь крошечные, но чрезвычайно мощные фрагменты антител SARS-CoV-2 из лам. Они подходят для создания ингаляционных терапевтических средств для профилактики и лечения COVID-19.

С тех пор доклинические исследования подтвердили, что нанотела предотвращают и лечат тяжелую форму COVID-19 у хомяков, уменьшая количество вирусных частиц в дыхательных путях в миллион раз в сравнении с плацебо.

Работа проводилась в сотрудничестве со структурными биологами, фармакологами и биохимиками. Для исследования использовалась криоэлектронная микроскопия высокого разрешения. Она позволила наблюдать, как нанотела взаимодействуют с SARS-CoV-2, чтобы остановить заражение клеток. Также удалось выяснить, как мутации, обнаруженные в различных вариантах, могут повлиять на взаимодействие нанотел.

Механизм взаимодействия коронавируса и нанотел

Команда выбрала восемь мощных нанотел для дальнейшего изучения. Во-первых, посредством наблюдений они подтвердили, что некоторые из нанотел работают против Alpha, Delta и нескольких других, вызывающих озабоченность вариантов SARS-CoV-2.

Они также классифицировали нанотела на три основные группы в зависимости от того, как они взаимодействуют с белками-шипами, которые действуют как "ключи" и обеспечивают проникновение вируса в клетки человека:

Конкурирует с той частью человеческой клетки, с которой связывается спайковый белок, предотвращая проникновение вируса в клетки. Связывается с областью на шипованном белке, который сохранился в результате нескольких изменений коронавирусов, включая исходный SARS-CoV-1. Это означает, что он может нейтрализовать SARS-CoV-2 и его варианты, а также другие коронавирусы. Прикрепляется к определенной области белка-шипа, к которой более крупные антитела не могут получить доступ. Связываясь с этой областью, нанотело предотвращает сворачивание белка так, как это необходимо для проникновения в клетки человека.

По словам Ши, описание этих уязвимостей и способов предотвращения SARS-CoV-2 и коронавирусов в целом имеет огромный потенциал. Это не только поможет выбрать и усовершенствовать нанотела для лечения и профилактики COVID-19, но также может привести к созданию универсальной вакцины, предотвращающей не только COVID-19, но и SARS, MERS и другие заболевания, вызываемые коронавирусами.

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