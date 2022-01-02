Пять напитков могут заметно улучшить качество сна: ученые поделились результатами исследований

Получение достаточного количества сна очень важно для нашего здоровья. Как вы проводите вечера, и что пьете и кушаете - может сыграть огромную роль на качестве сна.

Чай может стать вашим новым спасителем для сна, пишет today.com. Но, не все разновидности чая помогают расслабиться.

Такой чай, как зеленый, черный и белый содержат кофеин. Вместо этого травяные чаи изготавливаются из корней, семян, цветов и плодов других растений и такой напиток не содержит кофеина. Именно на этом чае и стоит остановиться.

Чаи, которые помогут вам расслабиться:

Научные исследования показали, что ромашка обладает успокаивающим действием, поэтому может помочь вам уснуть. Апигенин - это антиоксидантное соединение, содержащееся в ромашке, которое успокаивающее влияет на центральную нервную систему.

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Известно, что чай из мяты, мелиссы, помогает при проблемах с пищеварением, таких как газы и вздутие живота, а также может улучшить нарушения сна. Одно исследование показало, что добавка мелиссы может уменьшить депрессию, беспокойство, стресс и нарушения сна у пациентов с хронической стабильной стенокардией.

Корень валерианы использовался на протяжении веков и известен своим успокаивающим действием. Многочисленные исследования показали эффективность корня валерианы при проблемах со сном, включая бессонницу, и улучшении качества сна.

Различные исследования показали связь между лавандой и качеством сна. Лаванда может влиять на производство гормона сна мелатонина. Лаванда также оказывает успокаивающее действие.

Как писал OBOZREVATEL, ранее был назван напиток, который не следует употреблять тем, кто хочет дожить до 100 лет.