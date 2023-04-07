Сила аргинина и рыбьего жира для спортивных достижений: советы от фармкомпании ''Здоровье''

Спортсмены и любители фитнеса всегда ищут способы улучшить выносливость и ускорить восстановление. Хотя на рынке представлены разнообразные спортивные добавки, двумя из самых популярных являются аргинин аминокислота и рыбий жир. Аминокислоты являются строительными блоками белка и необходимы для роста и восстановления мышц, а рыбий жир, богатый омега-3 жирными кислотами, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, уменьшает воспаление и помогает восстановлению мышц.

Омега-3 жирные кислоты – это незаменимые питательные вещества. В частности, эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК) нормализуют функционирование сердечно-сосудистой системы, уменьшают боли в мышцах и воспаления. Они предотвращают нарушение сердечного ритма (аритмии), что может быть опасным для спортсменов во время интенсивных физических нагрузок.

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Омега-3 жирные кислоты уменьшают воспаления, вызывающие боли в мышцах и суставах, снижающие подвижность. Способствует кровотоку и транспортировке кислорода к мышцам, что помогает спортсменам быстрее восстанавливаться после тренировок и снизить риск травм.

В общем, включение омега-3 жирных кислот в рацион спортсмена улучшает спортивные результаты и общее состояние здоровья. Больше всего их содержит жирная рыба (лосось, скумбрия, тунец), а также орехи и семена (чиа и грецкие орехи). Для спортсменов, у которых могут возникнуть трудности с получением достаточного количества омега-3 с едой, доступны пищевые добавки. Диетическая добавка ОМЕГА-3 рыбий жир, выпускаемая отечественной фармацевтической компанией "Здоровье" в форме мягких желатиновых капсул, содержит 500 мг омега-3 ПНЖК.

Кардиоаргинин Здоровье сироп – оригинальный комбинированный кардиологический препарат. Это инновационная разработка от компании "Здоровье", которая используется для комплексного лечения сердечно-сосудистой патологии. Препарат снижает ишемию миокарда, улучшает коронарное кровообращение, нормализует функциональное состояние эндотелия коронарных и периферических сосудов, обладает антигипоксическими, мембраностабилизирующими, антиоксидантными и антирадикальными свойствами. Аргинина аспарагинат и сукцинат, входящие в Кардиоаргинин Здоровье Сироп активируют ферментативные процессы, стимулируют утилизацию жирных кислот и глюкозы клетками при физической нагрузке, оказывают положительный эффект на аэробные процессы энергообеспечения клетки, уменьшают молочнокислый ацидоз .

Аргинин является донатором оксида азота, важного для кровотока и общего здоровья сердечно-сосудистой системы и увеличивает приток крови к мышцам во время тренировки. Это помогает улучшить выносливость и отсрочить усталость, что особенно полезно для высокоинтенсивных тренировок и видов спорта на выносливость, таких как бег и езда на велосипеде. Также аргинин стимулирует выработку гормона роста, помогающего увеличить мышечную массу и уменьшить количество жира в организме. Его противовоспалительные свойства будут полезны для спортсменов, подверженных развитию воспаления и боли. Кардиоаргинин Сироп помогает ускорить восстановление и быстрее вернуться к тренировкам.

Итак, аминокислоты и рыбий жир – это мощные биологически активные соединения, которые помогут спортсменам улучшить результаты, повысить выносливость и поддержать общее состояние здоровья. Однако важно помнить, что добавки не должны заменять здоровое и сбалансированное питание.

Всегда консультируйтесь с врачом перед началом приема любых новых добавок и препаратов и обязательно соблюдайте рекомендации по дозировке.