Чтобы сохранять здоровье, продуктивно работать и хорошо себя чувствовать, полезно знать, сколько времени достаточно, чтобы организм отдыхал во время сна. Ведь физическая усталость – не единственная проблема, связанная с нехваткой сна. Это может привести к отсутствию аппетита, затруднению мышления и снижению концентрации внимания.

Имейте в виду, что существует связь между тем, сколько люди спят и какой у них вес. У многих недостаток сна существенно влияет на набор лишнего веса, даже при условии относительно нормального питания. Поэтому сон может быть хорошим врачом и помощником в нормализации веса.

Сколько сна необходимо организму – зависит от возраста. Наш сон должен длиться в среднем не менее 7 часов. Почему это важно?

Далее текст на языке оригинала.

По-перше, брак сну вносить розлад в роботу гормонів: греліну (гормон голоду) та лептину (гормон насичення) - обидва контролюють апетит, а також гормону сну (мелатоніну).

Коли людина спить, в організмі виробляється гормон лептин. Він пригнічує утворення гормону голоду греліну. Чим менше людина спить, тим вище концентрація греліну - і тим гостріше відчуття голоду, більший апетит ніж у тих, хто достатньо відпочиває кожну ніч.

При низькому вмісті в крові гормону сну мелатоніну також збільшуються ризики зайвої ваги.

По-друге, при недосипанні людина відчуває себе млявою і втомленою, не активна, знижується тим самим кількість "спалених калорій". Якщо це відбувається регулярно - сповільнений обмін речовин не примусить себе довго чекати.

Є ще одне пояснення впливу сну на апетит, яке зараз активно вивчається. При недосипанні в організмі підвищується рівень ендогенних канабіноїдів – сполук, що виробляються в нашому організмі і за структурою близькі до наркотичних компонентів марихуани. Вже доказано, що концентрація деяких з них при недосипанні зростає на третину. Якщо більша їх концентрація - людина починає шукати чогось поїсти.

Існують "побічні ризики" короткого нічного сну для зайвої ваги. Людина, яка менше спить, має більше часу та можливостей, щоб поїсти.

Тому худнути потрібно не сидячи, а лежачи і уві сні. Від якості сну буде залежати не тільки вага, але і ефективність енерговитрат протягом дня.

Скільки треба спати в різному віці. Источник: Фейсбук Світлани Фус

*** Сон менше 7 годин збільшує ризик не тільки ожиріння, але і діабету, гіпертонії, ішемічної хвороби серця. Брак сну негативно впливає на когнітивні (пізнавальні), функції мозку, збільшує ймовірність помилок на роботі.

Будьте здорові і сильні! Добрих снів – і хорошого настрою щоранку!

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