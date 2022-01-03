Ученые перечислили симптомы постковидного синдрома и рассказали, кто подвержен риску осложнений

Ученые предупреждают, что две трети госпитализированных пациентов с COVID в Великобритании по-прежнему борются с усталостью и другими парализующими симптомами год спустя после выздоровления. Группа экспертов под руководством Университета Лестера обследовала более 2000 взрослых, которые были госпитализированы с тяжелым заболеванием Covid в течение первого года пандемии.

Исследователи обнаружили, что менее трети выживших после коронавируса выздоровели через год. Две трети по-прежнему боролись с длительными симптомами COVID, такими как усталость, мышечные боли, плохой сон и одышка, пишет Daily Mail.

Почти все пациенты, все еще борющиеся с этими симптомами пять месяцев спустя, не почувствовали улучшения в течение следующих семи месяцев, говорится в исследовании. Отмечается, что среди полностью выздоровевших меньшее количество женщин, а также людей с ожирением и пациентов, которые были подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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Результаты показывают, что только 25,5% почувствовали себя полностью выздоровевшими через пять месяцев, а 28,9% почувствовали себя лучше через год.

Замедленное мышление;

Хроническая усталость;

Одышка;

Повышенная частота сердечных сокращений;

Бессонница;

Потеря вкуса/запаха;

Болезнь почек;

Проблемы с мобильностью;

Головные боли;

Мышечные боли;

Лихорадка;

Тревога/депрессия.

Ведущий автор, профессор Крис Брайтлинг, эксперт по респираторной медицине в университете и главный исследователь, сказал, что многие пациенты не полностью выздоровели за пять месяцев, и большинство из них сообщили о незначительных положительных изменениях в состоянии здоровья.

"Если учесть, что более полумиллиона человек в Великобритании были госпитализированы в результате Covid, мы говорим о значительной части населения, подверженной риску постоянного плохого состояния здоровья и снижения качества жизни", — отметил ученый.

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