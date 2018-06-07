Травма головы у ребенка - что делать?
Причин для травмы головы может быть множество: падение, авария, занятия спортом, катание на велосипедах/роликах/скейтах, побои и физическое насилие над ребёнком.
Лёгкая травма головы у ребёнка обычно проходит без проблем. Но более серьёзные травмы могут привести к тяжёлым последствиям, например, сотрясению мозга. В каких же случаях нужен врач?
Всё, что серьёзней шишки на голове, нужно показать врачу.
Вам срочно нужен доктор, если:
ребёнок упал с высоты более метра-полутора;
если малышу меньше 6 месяцев;
упал не один раз;
были судороги или ребёнок терял сознание;
после падение появилась головная боль, которая усиливается;
после падения ребёнок плохо ходит, говорит, видит, выглядит заторможенным или вообще его поведение хоть как-то беспокоит вас;
возникло головокружение;
кровь или ликвор (прозрачная жидкость) течёт из носа или ушей;
у малыша порезы, из которых идёт кровь, несмотря на то, что вы пытались её остановить давящей повязкой в течение 10 минут;
ребёнок ощущает слабость или онемение в любой части своего тела;
малыш долгое время капризничает и никак не прекращает плакать;
сильно заторможен – "заснул и невозможно разбудить";
было тяжёлое повреждение (например, сбит машиной).
Я могу чем-то помочь своему ребёнку?
Да, если повреждение несерьёзное, вы можете:
уложить ребёнка, дать ему отдохнуть, подремать;
дать ребёнку попить;
если есть кровоточащая ранка, можно взять чистую ткань или кусок бинта и приложить на 10 минут для остановки кровотечения;
приложить лёд или что-то холодное на 20 минут к шишке на голове или другой отёкшей после удара области;
чтобы уменьшить боль, можно дать ребёнку парацетомол или ибупрофен.
Внимательно наблюдайте за ребёнком после травмы головы. Если его состояние будет ухудшаться, если он будет странно себя вести, срочно обращайтесь к врачу!
Если малышу потребуется дальнейшая диагностика, врач может использовать рентген, КТ или МРТ, запросить консультацию офтальмолога.
Лечение зависит от того, насколько тяжёлую травму получил ребёнок. Иногда врачи советуют просто наблюдать и подождать.
Если в результате травмы ребёнок получил сотрясение мозга, он не должен заниматься спортом до тех пор, пока это делать ему не разрешит врач.
Чтобы не случилось беды, используйте меры профилактики:
используйте шлем и защиту во время катания на велосипеде/роликах/скейте;
внимательно следите за маленьким ребёнком, катающимся на велосипеде;
не разрешайте ребёнку кататься на дорогах общего пользования до тех пор, пока он не выучит правила дорожного движения;
всегда сажайте малыша в автомобильное кресло во время поездок любой дальности;
устанавливайте защиту на окна и лестницы, чтобы малыш не упал с них;
расскажите ребёнку, как правильно переходить улицу, а маленькие дети не должны переходить дорогу самостоятельно, только с вами за руку.