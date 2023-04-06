Весенние проблемы с кожей: как лечить обострение дерматологических заболеваний и травмы кожи

С завершением зимнего сезона и наступлением весны многие люди с нетерпением ждут потепления, расцвета цветов и более длинных дней. Однако для людей с дерматологическими заболеваниями приход весны может доставить новые вызовы, а не только радость. С изменением температуры, влажности, увеличением воздействия аллергенов окружающей среды и ультрафиолетовых лучей может ухудшиться состояние кожи или обостриться ряд заболеваний.

В весенний период обостряются такие дерматологические заболевания, как герпес, псориаз, атопический дерматит. Кроме этого, с началом дачного сезона, интенсивных занятий спортом на улице и туризма часто появляются ссадины и раны кожи рук и ног.

В портфеле фармацевтической компании "Здоровье" широко представлены дерматологические препараты в форме мазей, кремов, гелей и наружных растворов. Это линейки антибактериальных и противовирусных средств, кортикостероидных препаратов, ранозаживляющих репарантов кожи, антисептиков и противогрибковых средств. Эти препараты должны быть в аптечке для активного отдыха.

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БЕТАЙОД-ЗДОРОВЬЕ в форме мази и наружного раствора. Повидон-йод представляет собой комплекс йода и полимера поливинилпирролидона, который выделяет йод еще в течение определенного времени после нанесения на кожу. Он оказывает бактерицидное действие, имеет широкий спектр противомикробного действия в отношении бактерий, вирусов, грибков и простейших микроорганизмов. Препарат используют для профилактики инфекций при мелких порезах и ссадях, небольших ожогах, а также лечения пролежней, трофических язв, грибковых и бактериальных инфекций кожи.

ПАНТЕНОЛ-ЗДОРОВЬЕ крем – декспантенол, действующее вещество лекарственного средства, в клетках быстро превращается в пантотеновую кислоту, которая необходима для восстановления и регенерации поврежденных участков кожи и слизистых.

Лекарственное средство применяют при ожогах и царапинах; при раздражении кожи (например, вследствие облучения ультрафиолетовыми лучами); при пеленочном дерматите; при хронических язвах кожи и пролежнях. Разрешено использовать детям разных возрастов, включая младенцев.

НЕОМИЦИН ПЛЮС в форме мази. Неомицин плюс — комбинированный антибактериальный препарат для наружного применения, содержащий два бактерицидных антибиотика с синергическим действием: бацитрацин и неомицин. Используется для местного лечения и профилактики бактериальных инфекций кожи, а именно – инфицированные раны, фурункулы, карбункулы, абсцессы, импетиго, инфицированные варикозные язвы, вторичные инфекции при экземе, инфекции при ожогах, после косметической хирургии. Взрослым и детям следует применять мазь 2–3 раза в сутки в течение 7 дней.

МЕТИЗОЛОН крем – кортикостероидный препарат для применения в дерматологии. Обладает местным противовоспалительным эффектом. Показан при атопических дерматитах (нейродермит, эндогенная экзема), экземе, контактных и аллергических дерматитах. Возможно использовать для лечения детей от 4 месяцев.

Фладекс мазь лекарственное средство растительного происхождения, содержит фладексан - экстракт травы десмодиума канадской семьи бобовых. Препарат помогает при воспалениях, болях и зуде, обладает антиаллергическими и десенсибилизационными свойствами, проявляет противовирусную активность в отношении вирусов лишая. Характерной особенностью является то, что препарат показан для местного лечения всех форм и стадий псориаза, аллергического, атопического и себорейного дерматитов, нейродермитов, фотодерматозов. Лекарственное средство можно использовать детям.

ПЕНЦИКЛОВЕР-ЗДОРОВЬЕ крем. Пенцикловир проявляет эффективность против вирусов герпеса человека. Значительно сокращает время заживления, даже после развития папул и пузырьков, уменьшает болевые ощущения. Показан при лечении герпеса губ взрослых и детей от 12 лет.

Принимая меры по защите кожи от солнца, аллергенов и сухого воздуха, вы уменьшите риск обострения существующих заболеваний или развития новых. Кроме того, важно пить достаточно воды, контролировать уровень стресса и соблюдать правила гигиены, чтобы предотвратить грибковые и бактериальные инфекции. Занимаясь спортом на свежем воздухе, надевайте соответствующее защитное снаряжение и используйте средства, способствующие заживлению и восстановлению кожи.

Соблюдайте надлежащие меры предосторожности и наслаждайтесь всем, что может предложить весна без вреда для здоровья вашей кожи. Помните: если вас беспокоит состояние кожи или чувствуете ухудшение симптомов, следует обратиться к дерматологу за советом по индивидуальному уходу и лечению.