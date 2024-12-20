Высокое содержание никотина в паучах требует урегулирования, ведь это угрожает здоровью, – ведущие врачи Украины.

Украинские врачи разной специализации отмечают необходимость законодательного регулирования максимальной концентрации никотина в безтабачных никотиновых подушечках (паучах), превышающей дозу 20 мг. Ведь высокая доза никотина угрожает здоровью людей, а сегодня на рынке присутствует продукция с содержанием никотина 150−300 мг.

В частности, в комментарии "ФАКТАМ", генеральный директор Национального института хирургии и трансплантологии им. Шалимова Александр Усенко отметил, что дозу никотина в паучах обязательно нужно законодательно ограничить, поскольку речь идет об опасности для здоровья граждан.

"Безусловно, нужно ограничивать. Ведь мы двигаемся в Европейский Союз, где все эти механизмы давно отработаны: разные социальные программы, предупреждение людей об опасности и риске заболевания. Есть практика, когда страховые компании не покрывают расходы застрахованного, если болезнь возникла из-за употребления чрезмерных доз никотина. Давайте перенимать опыт наших зарубежных партнеров и будем об этом заботиться", – призвал Усенко.

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По его словам, за оборотом любых продуктов, содержащих никотин, должен быть установлен соответствующий законодательный контроль.

Он отметил, что к врачам часто обращаются с жалобами люди, которые употребляют никотиносодержащие продукты с большой дозой никотина.

Александр Усенко также напомнил, что курение — это угроза здоровью человека, и если курильщики пока не могут избавиться от вредной привычки, то по крайней мере вопрос содержания никотина в изделиях необходимо немедленно урегулировать.

С таким мнением согласен и заслуженный врач Украины, профессор, заведующий кафедрой внутренней медицины Национального медицинского университета им. А. А. Богомольца Вадим Шипулин.

Он уверен, что оборот никотиновых подушечек с высокой концентрацией никотина должен быть обязательно урегулирован законом, ведь ограничение концентрации содержания никотина до 20 мг значительно снижает риски для здоровья человека.

"Это нужно регулировать на уровне закона, потому что продукты, содержащие никотин, оказывают влияние на организм. К сожалению, некоторые пытаются обойти этот момент, поэтому это все должно законодательно регулироваться государством. Потому что это, безусловно, влияет на здоровье населения", — считает Шипулин.

Он подчеркнул, что чрезмерная доза никотина в таких продуктах представляет опасность для человека.

Шипулин также уверен в том, что люди, употребляющие чрезмерную дозу никотина, будут вынуждены чаще обращаться к врачам, в частности, к пульмонологам и наркологам.

Его коллега, кардиохирург, директор Института им. Амосова Василий Лазоришинец также объяснил, почему поддерживает законодательное урегулирование дозировки никотиновых паучей.

"Я абсолютно поддерживаю (законодательное урегулирование продукции, содержащей никотин. – Ред.), и то, что должно регулироваться — должно регулироваться", — сказал кардиохирург.

Напомним, глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук заявил о необходимости законодательного урегулирования максимального содержания никотина в никотиновых паучах на уровне 20 мг. Тема также активно обсуждается общественными организациями и экспертами.