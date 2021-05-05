Как отличить истощение организма от усталости: названы симптомы

Диетолог из Лондона, Великобритания, Кларисса Ленхерр назвала несколько признаков, благодаря которым истощение организма можно отличить от хронической усталости.

Так, первый признак, по словам врача, – это изменения в настроении: отстраненность, тревожность, депрессия, сообщает Express.

Второй признак – усталость, которая не проходит даже после полноценного сна. Также при истощении человеку трудно сконцентрироваться, думать и рассуждать, появляется так называемый "туман мозга", подчеркнула Ленхерр.

Кроме того, об истощении могут свидетельствовать резкие колебания веса, вызванные переутомлением, появление сухости и тусклости кожи.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Светлана Фус составила список витаминов, необходимых для устранения усталости и сонливости. По ее словам, она часто слышит от пациентов, что им не хватает энергии и трудно заставить себя что-либо делать.

Кроме того, ранее ученые Монреаля назвали вероятную причину хронических болей и усталости. Исследователи нашли связь между изменениями в кишечнике и недугом, которое сопровождается болью в мышцах.

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