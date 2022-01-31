Алкоголь мешает нормальному сну: врачи объяснили, в чем опасность

Алкоголь может помочь уснуть быстрее обычного, однако он приводит к нарушениям сна. Спиртное также негативно влияет на центральную нервную систему в случае его сочетания со снотворным.

Об опасности таких напитков пишет The New York Times, ссылаясь на профильных врачей. Медики сошлись во мнении, что алкоголь нарушает так называемую архитектуру сна, которая должна пройти полный круг, прежде чем вы проснетесь. Это обернется нарушенным и некачественным сном, который не позволит отдохнуть вашему телу.

"Вы расплачиваетесь за выпитый вечером алкоголь во второй половине ночи", – отметила доктор Дженнифер Мартин, психолог и профессор медицины Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

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Она объяснила, что алкоголь сначала действует успокаивающе, но он нарушает вторую половину периода сна, заставляя человека часто просыпаться.

По словам врача, первую половину ночи, когда в крови еще циркулирует достаточно высокий уровень алкоголя, вы будете спать глубоко и без сновидений. Это объясняется тем, что алкоголь действует на гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК) – главный тормозной нейромедиатор мозга, который подавляет импульсы между нервными клетками и оказывает успокаивающее действие. Но позже, когда уровень алкоголя снижается, ваш мозг начнет перегружаться и прерывать сон.

Алкоголь также является сильным мочегонным средством, а это означает, что вы можете часто просыпаться, чтобы сходить в туалет. Мочегонное действие заставляет организм терять много жидкости, приводя к обезвоживанию.

Люди также могут больше храпеть после того, как выпьют. Алкоголь является миорелаксантом и расслабляет мышцы верхних дыхательных путей, нарушая нормальное дыхание. Он также усугубляет проблему с апноэ, когда дыхательные пути временно блокируются во время сна, не давая человеку дышать.

Когда это происходит, человек просыпается, чтобы восстановить дыхание, а затем снова засыпает. Это может повторяться десятки раз в течение ночи, что значительно сокращает время сна.

Кроме того, медики предостерегают, что сочетание апноэ во сне, храпа и потребления алкоголя повышает риск сердечного приступа, аритмии, инсульта и даже внезапной смерти.

Поскольку алкоголь угнетает центральную нервную систему, эксперты предостерегают от использования его со снотворными препаратами.

"Алкоголь действует успокаивающе. Я не советовал бы, когда вы выпили, употреблять какие-либо седативные снотворные, независимо от того, продаются они без рецепта или нет", – отметил доктор Илен М. Розен, врач-сонолог и доцент Медицинской школы Перельман Пенсильванского университета.

Для того чтобы избежать всех неприятностей и возможных рисков, эксперты советуют – если вы хотите выпить, то сделайте это как можно раньше, желательно за несколько часов до сна и в небольших количествах.

"Нормально выпить бокал вина во время ужина за четыре часа до сна", – советует доктор Сабра Эбботт, доцент кафедры неврологии медицины сна в Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета.

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