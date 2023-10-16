Все что необходимо знать об аллергии и ее лечении
Аллергия – это чрезмерная или неправильная реакция иммунной системы организма на обычно безобидные вещества, называемые аллергенами.
Виды аллергии:
- Аллергический ринит - это аллергическое заболевание, характерным для которого является воздействие таких аллергенов, пыльца растений, плесень, домашняя пыльца, перхоть животных и т.д.
- Аллергический дерматит — это воспалительное заболевание кожи, возникающее в результате контакта с аллергенами. Проявляется на коже различными симптомами, включая красноту, волдыри, сухость и шелушение. Симптомы аллергического дерматита могут быть легкими или тяжелыми, и они часто выражены с проявлением контакта с аллергеном.
- Аллергическая астма - хроническое заболевание дыхательных путей, как следствия спазмов бронхов в ответ на аллергены. Часто связано с аллергическими реакциями на различные аллергены, такие как пыльца растений, домашняя пыльца, пыльца плесени, домашние животные и т. д. Аллергическая астма может вызвать такие симптомы, как одышка, кашель, свистящее дыхание.
- Пищевая аллергия – это аллергическая реакция организма на продукты питания. Это происходит, когда иммунная система воспринимает отдельные компоненты пищи как иинородные агенты и начинает бороться с ними, что может привести к различным аллергическим симптомам. Пищевая аллергия может быть вызвана различными продуктами и ингредиентами.
- Лекарственная аллергия (или аллергическая реакция на лекарства) – нежелательная реакция иммунной системы организма на введение лекарственного средства. Эта реакция может быть вызвана аллергенами в лекарственных средствах, которые включают в себя антибиотики, аспирин, противовоспалительные препараты, анестезиологические препараты и другие лекарства.
- Аллергия на животных, также называемая аллергией на домашних животных, возникает в ответ на белки, которые находятся в шерсти, слюне, моче, кожных чешуйках и других особенностях животных. Эти проявления могут вызвать аллергический синдром у некоторых людей, когда они оказываются в тесном контакте с животными или в их присутствии.
- Инсектная аллергия – это аллергическая реакция на укусы или жало насекомых. Наиболее распространенными агентами в этом случае являются яд ос и пчел, но также могут возникнуть аллергические реакции на укусы комаров, клещей и других насекомых.
Симптомы аллергии бывают незначительные, такие как насморк и слезотечение, и более серьезные, такие как крапивница, аллергический дерматит, астма и анафилактический шок, который требует срочной медицинской помощи.
Что такое аллергены?
Аллергены — это вещества, которые могут вызвать изменение состояния у некоторых пациентов. Существует множество различных видов аллергенов, и они могут подразделяться на несколько категорий.
Пищевые аллергены:
- Орехи (арахис, миндаль, фундук, грецкий и др.)
- Глютен (пшеница, ячмень, рожь)
- Моллюски и ракообразные
- Молоко
- Яйца
- Рыба
Аллергены в воздухе:
- Пыльца растений, деревьев, травы, грибов и спор
- Клещи (основной аллерген при рините)
- Яды и токсины растений
Аллергены животного происхождения:
- Перхоть животных (кожные чешуйки)
- Укусы и насекомых (пчелы, осы, москиты)
- Испражнения животных
- Слюна собаки
Аллергены в лекарствах:
- Антибиотики
- Аспирин и другие препараты с ацетилсалициловой кислоты.
- Другие лекарственные средства
Другие аллергены:
- Латекс
- Металлы (например, никель)
Лечение аллергии:
Антигистаминные помогают уменьшить симптомы аллергии, такие как, насморк, чихание и краснота глаз
- Цетиризин
- Лоратадин
- Фексофенадин
- Дименгидринат
Кортикостероидные назальные спреи
- Флутиказон
- Беклометазон
- Триамцинолон
Дегранулирующие агенты тучных клеток, лекарства этого класса, такие как кромолин натрия (например, кромолин, интал), помогают предотвратить высвобождение основных веществ из мастоцитов (тучных клеток), вызывающее аллергические симптомы.
Иммунотерапия, специфическое лечение, которое включает введение малых доз аллергена в организм с целью проявления чувствительности к нему. Обычно это происходит под наблюдением врача-аллерголога.
Диагностика и лечение аллергии проводятся врачами-аллергологами и могут включать в себя тесты на аллергены, рекомендации по избеганию аллергенов, и комплексная терапия. Важно помнить, что выбор лекарства и его дозировки, должна быть прерогативой только врача, особенно если у вас есть аллергический статус. Самолечение может быть опасным, а профессиональная консультация может помочь правильно управлять аллергией.