Основной половой гормон мужчин тестостерон играет ключевую роль в сексуальном влечении, здоровье костей, энергии, настроении и фертильности. Известно, что с возрастом он может снижаться в организме, влияя на психоэмоциональное состояние, активность и либидо мужчин.

Однако низкий тестостерон – не приговор: современная медицина предлагает мужчинам, а иногда и женщинам, заместительную терапию тестостероном, которая улучшает уровень жизни, повышает половое влечение и настроение.

Эксперты рассказали, в каких случаях оправдана заместительная терапия тестостероном и как она влияет на качество жизни мужчин.

Заместительная терапия тестостероном предполагает введение в организм укола, пластыря или геля гормона тестостерона для нормализации его уровня. Тестостерон вырабатывается в семенниках – половых органах мужчин и отвечает за мужские черты.

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Состояние, при котором организм производит недостаточно тестостерона, называют гипогонадизмом. Гипогонадизм у мужчин имеет такие признаки:

низкое половое влечение;

облысение или редкие волосы на лице и теле;

минимум спонтанных эрекций (например, во время сна).

Эксперты отмечают: снижение уровня тестостерона с возрастом естественно и не обязательно является причиной для терапии.

Зачем применяют ЗТТ женщины?

Организм женщины производит не только "женский гормон" эстроген, но и тестостерон, однако в намного меньшем количестве, чем у мужчин. Большая часть тестостерона вырабатывается в яичниках. У женщин тестостерон регулирует:

либидо и фертильность;

здоровье костей;

энергию и настроение;

менструальный цикл.

Уровень тестостерона у женщин снижается с возрастом, особенно после менопаузы, но в большинстве случаев терапия ЗТТ не требуется. Синтетический тестостерон для женщин лицензирован лишь в Австралии. В других странах гормон назначают в дозе, составляющей одну десятую дозы, которую принимают мужчины.

После терапии тестостероном, женщины часто отмечают увеличение сексуального влечения.

С чем связан низкий уровень тестостерона?

К основным причинам низкого уровня тестостерона относятся: процессы старения в организме, побочные эффекты от химиотерапии, травма яичек, рак яичек, ожирение; проблемы с железами головного мозга, которые контролируют выработку гормонов.

Самый высокий уровень тестостерона у мужчин наблюдается в возрасте около 17 лет, уровень гормона начинает сокращаться с 30-40 лет. К 70 годам уровень тестостерона у среднего мужчины на 30% ниже, но обычно все еще находится в пределах нормы. Вот почему многие мужчины в возрасте 70 лет и старше могут стать отцом.

Симптомы низкого уровня тестостерона иногда очевидны, но они также могут быть незаметными. К ним относятся:

низкое половое влечение;

эректильная дисфункция;

усталость и плохой уровень энергии;

снижение мышечной массы;

выпадение волос на теле и лице;

плохая концентрация;

плохое настроение, депрессивность;

низкое количество сперматозоидов;

увеличение жировой ткани в организме.

Если у вас есть симптомы низкого уровня тестостерона и тесты показывают уровень гормона ниже 300 нг/дл, ваш врач может предложить лечение. При низком уровне тестостерона без симптомов терапия не рекомендована.

Каков нормальный и низкий уровень тестостерона?

Нормальный уровень тестостерона варьируется в зависимости от пола, возраста и лабораторных методик. Обычно он измеряется в нанограммах на децилитр (нг/дл).

Нормальные уровни тестостерона:

Для мужчин:

Возраст 19-39 лет: 300-1000 нг/дл (10.4-34.7 нмоль/л)

Возраст 40-59 лет: 200-800 нг/дл (6.9-27.8 нмоль/л)

Возраст 60 лет и старше: 150-700 нг/дл (5.2-24.3 нмоль/л)

Для женщин:

Возраст 19-39 лет: 15-70 нг/дл (0.5-2.4 нмоль/л)

Возраст 40-59 лет: 10-60 нг/дл (0.3-2.1 нмоль/л)

Возраст 60 лет и старше: 10-50 нг/дл (0.3-1.7 нмоль/л)

Американская ассоциация урологов считает низким уровнем тестостерона у мужчин уровень ниже 300 нг/дл.

Низкий уровень тестостерона (гипогонадизм):

Для мужчин:

Обычно считается низким, если уровень тестостерона ниже 300 нг/дл (10.4 нмоль/л).

Для женщин:

Уровень тестостерона ниже 15 нг/дл (0.5 нмоль/л) считается низким, хотя точные критерии могут варьироваться.

Какие существуют формы добавок тестостерона?

Заместительная терапия тестостероном существует в нескольких формах и включает трансдермальный пластырь, гель, пластырь для рта, уколы, имплантаты, оральный тестостерон.

Преимущества терапии тестостероном

Чего можно ожидать от лечения тестостероном? Предсказать невозможно, потому что каждый человек индивидуален, – отмечают эксперты. Многие мужчины сообщают об улучшении энергии, полового влечения и качества эрекции. Тестостерон также увеличивает плотность костей, мышечную массу и чувствительность к инсулину у некоторых мужчин.

Мужчины также часто сообщают об улучшении настроения от ЗТТ. Будут ли эти эффекты едва заметны или значительны, зависит от человека.

По оценкам доктора медицинских наук, эндокринолога, которая специализируется на дефиците тестостерона Карен Хербст, примерно 1 из 10 мужчин "в восторге" от своей реакции на терапию тестостероном, в то время как примерно столько же "много не замечают многого".

Безопасна ли заместительная терапия тестостероном?

Есть несколько состояний здоровья, которые, по мнению экспертов, терапия тестостероном может ухудшить:

доброкачественная гипертрофия предстательной железы. Простата растет естественным путем под стимуляцией тестостерона. У многих мужчин с возрастом простата увеличивается, сдавливая трубку, по которой поступает моча. Это может привести к затруднению мочеиспускания.

Рак простаты: тестостерон может стимулировать рост рака простаты. Большинство экспертов рекомендуют пройти обследование на рак простаты, прежде чем начинать заместительную терапию тестостероном.

Апноэ во сне может ухудшиться после заместительной терапии тестостероном.

может ухудшиться после заместительной терапии тестостероном. Тромбоз: некоторые исследования показывают, что тестостерон может увеличить риск тромбоза глубоких вен и легочной эмболии – потенциально опасного для жизни тромба в легких.

некоторые исследования показывают, что тестостерон может увеличить риск тромбоза глубоких вен и легочной эмболии – потенциально опасного для жизни тромба в легких. Хроническая сердечная недостаточность: мужчинам с тяжелой застойной сердечной недостаточностью не следует принимать заместительную терапию тестостероном, поскольку это может ухудшить состояние.

Побочные эффекты заместительной терапии тестостероном часто включают:

сыпь, зуд или раздражение при местном применении тестостерона;

прыщи или акне;

увеличение груди, отек лодыжек;

уменьшение яичек;

снижение количества сперматозоидов;

увеличение количества эритроцитов, повышающих риск образования тромбов;

ЗТТ не вызывает рак простаты, но может ускорить рост опухоли.

Заместительную терапию тестостероном сегодня предлагают много современных клиник, но она может и не понадобиться. Прежде чем назначать тестостерон, врач должен проверить уровень тестостерона и убедиться, что низкий уровень гормона не вызван другой болезнью или состоянием. Возрастные изменения не предполагают обязательную терапию.

Стоимость лечения в странах с платной медициной зависит от страховки и может составлять от 500 до 1400 долларов за минимальный срок лечения продолжительностью до 3 месяцев.

Часто ЗТТ может быть назначена на всю жизнь. Однако терапию можно всегда остановить по желанию, но симптомы низкого тестостерона, вероятно, вернутся.