"Бесплатная медицина" для пенсионеров
История одной пациентки
73-летняя пенсионерка из Бердичева (Житомирская область) в июне 2025 года проходила стационарное лечение в неврологическом отделении Бердичевской городской клинической больницы.
Диагноз - цереброваскулярная болезнь, осложненная ишемической болезнью сердца и гипертонией.
Формально - лечение должно быть "за государственный счет", по Программе медицинских гарантий НСЗУ.
Фактически - пациентка оплачивала ключевые диагностические обследования из собственного кармана.
Счет "бесплатного" стационара:
- УЗИ сосудов головы и шеи - 500 грн
- Эхокардиография (УЗИ сердца) - 450 грн
Оплаченные наличными в частной структуре, которая чудом расположена... прямо в здании больницы. Частный сервис за государственный фасад - удобно, правда?
Дополнительно: Анализ на липидный профиль - не выполнен в стационаре, пациентке порекомендовали сделать его в частной лаборатории за свой счет.
Что нарушено с точки зрения клинических протоколов:
- Липидный профиль - базовый анализ при ЦВБ и ИБС. Не сделан.
- Эхокардиография - должна проводиться для оценки кардиоэмболического риска. Сделано, но за счет пациентки.
- Дуплексное УЗИ сосудов шеи и головы - стандарт при цереброваскулярной патологии. Сделано за средства пациентки.
- КТ или МРТ головного мозга - не назначалось, не проводилось, несмотря на показания.
Таким образом, пациентка не получила необходимый объем диагностики в рамках пакета НСЗУ.
Инфраструктура или "Возвращение в больницу 1975 года"
Цитата пациентки:
- "Палаты старые, пол в трещинах. Вода течет плохо. Кроватям и матрасам, явно больше 30 лет."
Это называется - "койко-место по стандарту НСЗУ".
Государственное финансирование больница получает регулярно. Но куда идут эти средства - вопрос, который остается риторическим.
Танцы с препаратами: отдельная глава этого фарса
Отдельная "жемчужина" - рекомендации врача и заведующего отделением по медикаментам.
Было рекомендовано четыре препарата:
✅ Бетагистин
✅ Арливерт
Эти два препарата пациентка купила за свои деньги.
А вот дальше - магия бюрократического абсурда.
Роместин (статин, для снижения "плохого" холестерина)
Цереглия (препарат для лечения дегенеративно-инволюционных мозговых психоорганических синдромов у пациентов старшего возраста)
Эти два препарата внезапно... появились в выписке (эпикризе), хотя ранее о них не было сказано ни слова. Никакой рекомендации их приобретать пациентка не получала.
При личном разговоре с заведующей отделением
Надеждой Анатольевной Власюк прозвучала блестящая фраза:
"Они идут по протоколу, но их применять не нужно."
- Вопрос: если "не нужно", тогда почему они оказались в выписке?
- А если в выписке - тогда почему пациентке не объяснили целесообразность их назначения во время лечения?
Что это?
- Бюрократическое прикрытие для проверяющих?
- Страх оставить выписку без "правильного" перечня препаратов?
- Или просто механическое копирование протокола, которое не имеет ничего общего с реальной клинической практикой?
И главный вопрос - кто за это отвечает?
- Администрация Бердичевской городской клинической больницы?
- Житомирский областной департамент здравоохранения?
Или мы снова услышим "все по реформе, все по протоколу"?
"Подвальный рентген будущего" или МРТ на 0,2 Тесла - отдельная медицинская магия
Отдельная жемчужина Бердичевской ГКБ - частный МРТ-кабинет в подвале больницы. Да, вы не ошиблись - прямо в подвале государственного учреждения работает частная установка МРТ с мощностью... 0,2 Тесла.
Для понимания:
- Рекомендации МОЗ Украины и НСЗУ предусматривают для качественной диагностики мозга и сосудов минимум 1,5 Тесла.
- Для сложной нейровизуализации, сосудистой патологии, инсультов - оптимально от 1,5 Тесла и выше.
А теперь вопрос: что врач должен делать со "снимком" с 0,2 Тесла?
Ответ очевиден: ничего. Такие снимки пригодны разве что для украшения стен кабинета, но никак не для установления диагноза или принятия клинических решений.
И здесь возникает логический ряд вопросов к руководству больницы и Житомирского облздрава:
❓ Как этот "агрегат" оказался в государственной больнице?
❓ Кто из руководства дал разрешение на его использование для пациентов?
❓ Почему пациентов направляют именно туда, зная, что качество диагностики будет фактически непригодным?
❓Кто имеет коммерческий интерес в работе этого подвального МРТ?
❓Кто получает от этого деньги?
Потому что МРТ на 0,2 Тесла в больнице, официально подписавшей договор с НСЗУ, - это уже даже не издевательство. Это - полный фарс, поставленный на поток.
Открытые вопросы к администрации больницы и Житомирского областного департамента здравоохранения:
❓Почему пациент в государственной больнице платит частной структуре за УЗИ сосудов и сердца, которые должны входить в бесплатный пакет?
❓Почему базовый анализ - липидограмма - не выполнен в рамках стационарного лечения?
❓Почему не назначена и не проведена нейровизуализация (КТ/МРТ), несмотря на клинические показания?
❓ Почему частные структуры де-факто заменяют государственные услуги в больнице с государственным финансированием?
❓Почему в выписке пациентке "рисуют" дополнительные препараты, которые не обсуждались с ней во время лечения? Это новая форма "предписанной фармакотерапии" для отчетности?
❓ Почему в государственном учреждении пациентов направляют на МРТ 0,2 Тесла - заведомо непригодный для качественной диагностики? Кто имеет выгоду от этого подвального "бизнеса"?
❓И самое главное: кто во всей этой схеме получает процент или имеет связи с теми частными конторами, которые прекрасно "работают" в государственной больнице?
Вывод:
- Это не медицина - это издевательство над пожилым пациентом.
- Это не "европейский курс", а украинское медицинское дно, которое не стесняются преподносить как "успех реформы".
И пришло время чиновникам прекратить рассказывать сказки - обнародовать публичные отчеты по результатам контрольных проверок Бердичевской ГКБ и предоставить четкие ответы по каждому из указанных вопросов.
Сегодня реальная картина лечения пожилых пациентов в районах Украины - это борьба не только с болезнью, но и с системой, которая "оптимизировала" их права до необходимости платить за базовую диагностику и выживать в палатах советского образца.
Вопрос остается открытым: когда реформа медицины в Украине дойдет не только до отчетов чиновников, но и до реальных стен больниц?