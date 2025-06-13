История одной пациентки

73-летняя пенсионерка из Бердичева (Житомирская область) в июне 2025 года проходила стационарное лечение в неврологическом отделении Бердичевской городской клинической больницы.

Диагноз - цереброваскулярная болезнь, осложненная ишемической болезнью сердца и гипертонией.

Формально - лечение должно быть "за государственный счет", по Программе медицинских гарантий НСЗУ.

Фактически - пациентка оплачивала ключевые диагностические обследования из собственного кармана.

Видео дня

Счет "бесплатного" стационара:

УЗИ сосудов головы и шеи - 500 грн

Эхокардиография (УЗИ сердца) - 450 грн

Оплаченные наличными в частной структуре, которая чудом расположена... прямо в здании больницы. Частный сервис за государственный фасад - удобно, правда?

Дополнительно: Анализ на липидный профиль - не выполнен в стационаре, пациентке порекомендовали сделать его в частной лаборатории за свой счет.

Что нарушено с точки зрения клинических протоколов:

Липидный профиль - базовый анализ при ЦВБ и ИБС. Не сделан.

Эхокардиография - должна проводиться для оценки кардиоэмболического риска. Сделано, но за счет пациентки.

Дуплексное УЗИ сосудов шеи и головы - стандарт при цереброваскулярной патологии. Сделано за средства пациентки.

КТ или МРТ головного мозга - не назначалось, не проводилось, несмотря на показания.

Таким образом, пациентка не получила необходимый объем диагностики в рамках пакета НСЗУ.

Инфраструктура или "Возвращение в больницу 1975 года"

Цитата пациентки:

"Палаты старые, пол в трещинах. Вода течет плохо. Кроватям и матрасам, явно больше 30 лет."

Это называется - "койко-место по стандарту НСЗУ".

Государственное финансирование больница получает регулярно. Но куда идут эти средства - вопрос, который остается риторическим.

Танцы с препаратами: отдельная глава этого фарса

Отдельная "жемчужина" - рекомендации врача и заведующего отделением по медикаментам.

Было рекомендовано четыре препарата:

✅ Бетагистин

✅ Арливерт

Эти два препарата пациентка купила за свои деньги.

А вот дальше - магия бюрократического абсурда.

Роместин (статин, для снижения "плохого" холестерина)

Цереглия (препарат для лечения дегенеративно-инволюционных мозговых психоорганических синдромов у пациентов старшего возраста)

Эти два препарата внезапно... появились в выписке (эпикризе), хотя ранее о них не было сказано ни слова. Никакой рекомендации их приобретать пациентка не получала.

При личном разговоре с заведующей отделением

Надеждой Анатольевной Власюк прозвучала блестящая фраза:

"Они идут по протоколу, но их применять не нужно."

Вопрос: если "не нужно", тогда почему они оказались в выписке?

А если в выписке - тогда почему пациентке не объяснили целесообразность их назначения во время лечения?

Что это?

Бюрократическое прикрытие для проверяющих?

Страх оставить выписку без "правильного" перечня препаратов?

Или просто механическое копирование протокола, которое не имеет ничего общего с реальной клинической практикой?

И главный вопрос - кто за это отвечает?

Администрация Бердичевской городской клинической больницы? Житомирский областной департамент здравоохранения?

Или мы снова услышим "все по реформе, все по протоколу"?

"Подвальный рентген будущего" или МРТ на 0,2 Тесла - отдельная медицинская магия

Отдельная жемчужина Бердичевской ГКБ - частный МРТ-кабинет в подвале больницы. Да, вы не ошиблись - прямо в подвале государственного учреждения работает частная установка МРТ с мощностью... 0,2 Тесла.

Для понимания:

Рекомендации МОЗ Украины и НСЗУ предусматривают для качественной диагностики мозга и сосудов минимум 1,5 Тесла .

предусматривают для качественной диагностики мозга и сосудов . Для сложной нейровизуализации, сосудистой патологии, инсультов - оптимально от 1,5 Тесла и выше.

А теперь вопрос: что врач должен делать со "снимком" с 0,2 Тесла?

Ответ очевиден: ничего. Такие снимки пригодны разве что для украшения стен кабинета, но никак не для установления диагноза или принятия клинических решений.

И здесь возникает логический ряд вопросов к руководству больницы и Житомирского облздрава:

❓ Как этот "агрегат" оказался в государственной больнице?

❓ Кто из руководства дал разрешение на его использование для пациентов?

❓ Почему пациентов направляют именно туда, зная, что качество диагностики будет фактически непригодным?

❓Кто имеет коммерческий интерес в работе этого подвального МРТ?

❓Кто получает от этого деньги?

Потому что МРТ на 0,2 Тесла в больнице, официально подписавшей договор с НСЗУ, - это уже даже не издевательство. Это - полный фарс, поставленный на поток.

Открытые вопросы к администрации больницы и Житомирского областного департамента здравоохранения:

❓Почему пациент в государственной больнице платит частной структуре за УЗИ сосудов и сердца, которые должны входить в бесплатный пакет?

❓Почему базовый анализ - липидограмма - не выполнен в рамках стационарного лечения?

❓Почему не назначена и не проведена нейровизуализация (КТ/МРТ), несмотря на клинические показания?

❓ Почему частные структуры де-факто заменяют государственные услуги в больнице с государственным финансированием?

❓Почему в выписке пациентке "рисуют" дополнительные препараты, которые не обсуждались с ней во время лечения? Это новая форма "предписанной фармакотерапии" для отчетности?

❓ Почему в государственном учреждении пациентов направляют на МРТ 0,2 Тесла - заведомо непригодный для качественной диагностики? Кто имеет выгоду от этого подвального "бизнеса"?

❓И самое главное: кто во всей этой схеме получает процент или имеет связи с теми частными конторами, которые прекрасно "работают" в государственной больнице?

Вывод:

Это не медицина - это издевательство над пожилым пациентом .

. Это не "европейский курс", а украинское медицинское дно, которое не стесняются преподносить как "успех реформы".

И пришло время чиновникам прекратить рассказывать сказки - обнародовать публичные отчеты по результатам контрольных проверок Бердичевской ГКБ и предоставить четкие ответы по каждому из указанных вопросов.

Сегодня реальная картина лечения пожилых пациентов в районах Украины - это борьба не только с болезнью, но и с системой, которая "оптимизировала" их права до необходимости платить за базовую диагностику и выживать в палатах советского образца.

Вопрос остается открытым: когда реформа медицины в Украине дойдет не только до отчетов чиновников, но и до реальных стен больниц?