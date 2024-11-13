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Biopharma поддержала образовательный проект победительницы Global Teacher Prize Ukraine 2024

Виктор Литвиненко
Здоровье
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Biopharma поддержала образовательный проект победительницы Global Teacher Prize Ukraine 2024

Украинская фармацевтическая компания Biopharma уже несколько лет поддерживает масштабные образовательные проекты в Украине в области биологии и химии, выступая спонсором, организатором олимпиад, основателем инновационных школ и лабораторий для обучения. Недавно производитель инвестировал полмиллиона гривен в образовательный проект победительницы Global Teacher Prize Ukraine 2024 в номинации "Учитель химии" Ларисы Романишин.

Финансовая награда стала не просто признанием профессиональных заслуг учительницы, но и значимой материальной помощью для реализации ее образовательных проектов. Выражая поддержку, директор по стратегическому развитию Biopharma Оксана Плотникова подчеркнула: "Инвестируя в лучших учителей, мы способствуем будущим научным прорывам и инновациям в Украине".

Biopharma поддержала образовательный проект победительницы Global Teacher Prize Ukraine 2024
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Инвестиция в образование как залог инноваций

Одно из стратегических направлений деятельности фармацевтической компании Biopharma– это поддержка науки и образования в Украине. Недавно производитель выделил 500 тыс. грн на реализацию образовательной мечты учительницы химии, физики и биологии из Львовщины Ларисы Романишин, которая стала победительницей Global Teacher Prize Ukraine 2024 в номинации "Учитель химии".

Поздравляя Романишин с победой в авторитетном конкурсе Global Teacher Prize Ukraine 2024, директор по стратегическому развитию компании Biopharma Оксана Плотникова отметила:

Biopharma поддержала образовательный проект победительницы Global Teacher Prize Ukraine 2024
Biopharma поддержала образовательный проект победительницы Global Teacher Prize Ukraine 2024

"Мы верим, что, инвестируя в образование молодежи, мы строим прочный фундамент для будущих инноваций. Но поддерживая лучших учителей, мы инвестируем в будущее и надеемся, что Украина внесет весомый вклад в сферу биотехнологий благодаря таким образовательным проектам!"

Участие в международных проектах: путь в космос

Лариса Романишин – учительница химии, физики и биологии из села Крушельница Львовской области. Ее 25-летний опыт преподавания, диплом инженера-химика и страстное стремление к образованию сформировали уникальный подход к обучению. Ее ученики не только изучают естественные науки, но и постоянно формируют более широкое мировоззрение.

Преподаватель постоянно адаптирует свои методики под нужды современных учеников, создавая авторские курсы и интегрируя новые форматы обучения, позволяющие детям учиться как оффлайн, так и онлайн.

Кроме классических уроков, Лариса активно поддерживает образовательные инициативы, такие как волонтерский проект School to go, обеспечивающий обучение украинских детей за рубежом. Она объединяет учеников из разных стран, создает экологические кружки и ведет образовательные блоги, чтобы поощрять молодежь к самостоятельному исследованию окружающего мира.

Одним из главных достижений преподавательницы стала победа учеников в программе Student Spaceflight Experiments Program, которая дала возможность школьникам участвовать в космических экспериментах.

Благодаря этому они смогли создать минилабораторию по исследованию условий микрогравитации на борту Международной космической станции. В этом году учительница и ее команда получили приглашение от NASA приехать в США, чтобы увидеть, как их эксперимент отправляется в космос на корабле SpaceX Dragon.

Global Teacher Prize Ukraine: награда за вклад в образование

Global Teacher Prize Ukraine – это ежегодная награда для учителей, которые вносят значительный вклад в развитие украинского образования. Премия отмечает инновационный подход и приверженность педагогов своему призванию. Лариса Романишин стала одним из ярких примеров, ведь ее деятельность помогает украинским ученикам развиваться и покорять новые горизонты.

Поддержка таких педагогов – это шаг к созданию образованного и инновационного общества, – считают представители Biopharma. Своим вкладом в развитие образования компания демонстрирует важность инвестиций в будущее поколение, которое может воплотить новые научные прорывы, сформировав лучшее будущее для нашей страны.

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