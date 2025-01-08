Болезни без границ, деньги без морали: двойные стандарты фармгигантов

Когда силы организма исчерпаны, приходится посетить аптеку. Ведь на полках множество препаратов известных фармацевтических брендов, ведущих свой бизнес в Украине, оказывают украинцам значительную гуманитарную помощь и одновременно продолжают работать в России, платя там огромные налоги.

Гропринозин от Гедеон Рихтер

Самый простой пример скрытой двоякости - "Гропринозин" от Gedeon Richter. Препарат относится к фармакотерапевтической группе противомикробных и противовирусных средств прямого действия для системного применения. Обладает иммуномодулирующими свойствами. Показан для лечения при снижении или дисфункции клеточно-опосредованного иммунитета и клинических симптомах. Назначается при вирусных респираторных инфекциях, инфекциях, вызванных герпесвирусами, папилломавирусных инфекциях кожи и слизистых оболочек, вирусном гепатите, остром или осложненном кори, подостром склерозирующем панэнцефалите.

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Для возникновения колебаний есть две принципиальные предпосылки. Первая – это непосредственно сам препарат, являющийся синтетическим аналогом инозина и обладающий иммуномодулирующими свойствами. В общем, с назначением и применением иммуномодуляторов нужно быть очень осторожными как врачам, так и пациентам, поскольку такие препараты вмешиваются в работу иммунной системы и для их применения должна быть крайне веская причина, выявленная в результате специальных медицинских исследований.

Побочные эффекты гропринозина:

нервозность;

головная боль, вертиго;

рвота, тошнота, иногда диарея, запор, боль в верхней части живота;

сыпь на коже, зуд;

полиурия;

усталость, дискомфорт.

Гропринозин на рыночной арене мира

Продукт синтезирован давно – еще несколько десятилетий назад. С момента появления продвигался производителем в разные страны мира. В некоторых действительно появился – Канада, Британия. Но показан только при кожно-слизистых инфекциях, вызванных вирусом простого герпеса (тип 1 и тип II), а также для лечения генитальных бородавок как вспомогательная терапия к подофиллину или углекислотному лазеру.

Что касается США, то препарат не прошел принятие FDA и легально не продается, хотя и предпринималась попытка применить его в онкологии в качестве иммуномодулятора. Еще была попытка использовать препарат в лечении СПИДа, но у испытуемых развилась лимфопения.

Единственные, кто похвастался хорошими результатами действия препарата – это исследователи-сотрудники производителя в Чехии. Этическое одобрение: "Исследование было проведено в соответствии с этическими принципами, исходящими от Хельсинкской декларации, Международного совета по гармонизации E6 (R1), и всех соответствующих нормативных актов." Их вывод: "Результаты исследования указывают на безопасность лечения пациентов с подтвержденными острыми респираторными вирусными инфекциями и подтверждают эффективность по сравнению с плацебо".

Медпросвита и Гропринозин

На странице есть статья, где в главной роли фигурирует тот же "Гропринозин". И представлен он здесь без альтернатив – будто единственное противовирусное средство с иммуномодулирующими свойствами. Без альтернатив. Как будто других препаратов вообще не существует.

Это скрытая ли прямая реклама препарата, проплаченная производителем?

Следует ли пациентам слепо доверять производителю, который утверждает, что его препарат обеспечивает эффективное лечение и открыто работает в РФ?

Вот здесь мы и подошли ко второй причине, почему следует проявить сомнение перед покупкой лекарственного средства.

Двойные стандарты Gedeon Richter

Gedeon Richter – известный производитель медицинских препаратов. И, якобы, есть за что поблагодарить компанию, которая оказывает украинцам, пострадавшим в результате войны, довольно значительную гуманитарную фармацевтическую помощь, последняя официальная цифра которой достигла 24,5 тыс. евро. Вот только одно очень болезненное "но" для каждого, кто переживает войну россии против Украины.

Gedeon Richter продолжает работать в рф. Бюджет рф компания Gedeon Richter ежегодно пополняет на десятки миллионов долларов и даже предлагает приятные социальные проекты ко Дню сердца, Дню медицинского представителя, Неделе женского здоровья и так далее.

Болезнь без национальности и деньги без запаха. Действительно, доллары и евро не имеют аромата крови, взрывов, разрушенных городов, сожженной земли...