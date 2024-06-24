1,2 млн украинцев получают лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний

Программа "Доступное лекарство" включает 532 наименования лекарств и медицинских изделий, которые пациенты могут получить безвозмездно или с небольшой доплатой. 229 из них – для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Доступное лекарство" – это программа, по которой украинцы с хроническими заболеваниями могут получать необходимые лекарства и медицинские изделия безвозмездно или с частичной доплатой. Их стоимость напрямую аптеке возмещает Национальная служба здоровья Украины. Программа позволяет уменьшить финансовую нагрузку на пациентов и увеличить доступность лекарства.

"За 5 лет 4,7 млн украинцев и украинок получили лекарства безвозмездно или с небольшой доплатой. Сейчас 14 803 аптечных пунктов имеют договоры с НСЗУ на реимбурсацию. "Доступные лекарства" – это, безусловно, одна из самых удачных моделей государственно-частного партнерства. еще – пример заботы государства о тех украинцах и украинках, которые нуждаются в постоянном приеме лекарственных средств из-за хронических заболеваний", – говорит Наталья ГУСАК, глава НСЗУ.

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В настоящее время программа включает 532 наименования лекарств и медицинских изделий, 229 – для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, в том числе для профилактики инфарктов и инсультов. Из них 48 пациентов могут получить без доплаты, 181 – с доплатой.

С начала 2024 года 1430831 пациенту с сердечно-сосудистыми заболеваниями создан Е-рецепт на получение медикаментов по программе "Доступные лекарства", 1211116 из них "погасили" свои рецепты.

Как получить безвозмездное лекарство и медицинские изделия?

Чтобы начать получать лекарства безвозмездно или с частичной доплатой нужно:

1. Обратиться к врачу первичной медицинской помощи.

Врач выпишет электронный или бумажный рецепт на основании обследований и диагноза. В рецепте врач укажет международное непатентованное название препарата (МНН).

2. С рецептом можно обратиться в любую аптеку, независимо от места регистрации. Главное условие – наличие договора по НСЗУ. Узнать такую аптеку можно по наклейке "Доступное лекарство".

Помните: срок действия рецепта составляет 30 дней со дня выписки.

3. Покажите рецепт работнику аптеки. Он предложит имеющиеся препараты, содержащие нужное действующее вещество. А также сообщит, какой препарат полностью безвозмездный, а за который нужно доплатить. Стоимость лекарства аптеке возместит НСЗУ.

Найти аптеку с "Доступным лекарством" поможет:

- дашборд НСЗУ: https://edata.e-health.gov.ua/e-data/dashboard/pharmacy-map

- чат-бот "Спроси Гриця": Telegram @SpytaiGrytsia_bot, Viber: https://chats.viber.com/spytaigrytsia

- контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Где можно увидеть список лекарств "Доступные лекарства"?

Найти лекарства и медицинские изделия, подлежащие реимбурсации по программе "Доступные лекарства", можно в приказе Министерства здравоохранения №279 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения по состоянию на 12 февраля 2024": https://cutt.ly/lw4bfkzQ.

Загрузите нужный файл. В нем вы найдете полный перечень лекарств или медизделий, их международное название (т.е. название действующего вещества), торговое название лекарств, наименование производителя, а также сумму доплаты за каждую дозировку - ноль или определенная сумма.

Проверить, какие препараты входят в программу "Доступные лекарства" можно с помощью:

- сайта или приложения "Лекарство контроль": https://likicontrol.com.ua/ ;

- чат-бота "Спроси Гриця": https://t.me/SpytaiGrytsia_bot.

В программу "Доступные лекарства" включены лекарства, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения, которые используются во всем мире.