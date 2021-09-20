Как питание влияет на развитие болезней сердца

Сегодня информационное пространство заполнено новостями о COVID-19. Это новое, малоизученное и опасное заболевание, однако по числу летальности оно не превосходит случаи от болезней сердечно-сосудистой системы, наиболее известными из которых является инфаркт и инсульт. Об этом вчера на своей странице в ФБ написал Александр Луценко (Совет молодых ученых Национальной академии медицинских наук Украины, Старший научный сотрудник в Отделении медицинских и психосоциальных проблем здоровья семьи).

В Украине именно патологии со стороны сердца и сосудов являются причиной почти 70% смертей. Этим заболеваниям сопутствуют метаболические нарушения, такие как инсулинорезистентность, высокий уровень холестерина, подагра, избыточная масса тела и т.д.

В медицине эти заболевания называют алиментарно-зависимыми, в них главную роль играет питание, и менее заметные роли отведены двигательной активности и психоэмоциональным нарушениям.

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Проблемы с питанием могут быть разными, и они способствуют появлению различных заболеваний:

Избыточное питание: способствует развитию диабета 2 типа, подагры, холестеринемии, гипертонии, избыточной массы тела. Оно обычно сочетается с преимущественно сидячим образом жизни и низкой физической активностью.

Недостаток питательных веществ: по этой причине возникают заболевания щитовидной железы, дефицитные анемии, авитаминоз, рахит.

Некачественное питание: включает прием слишком холодной или горячей пищи, связано с содержанием пестицидов в продуктах, их неправильным хранением и др.

Из-за дефицита витамина D у детей задерживается развитие организма. Аналогичное влияние оказывает недостаток макронутриентов. Белки необходимы для полноценного строительства тканей и иммунной системы, углеводы обеспечивают энергией, а жиры нужны для функционирования эндокринной системы (гормонов).

Сердечно-сосудистые заболевания ухудшают качество жизни и сокращают ее продолжительность. У женщин с диабетом и гипотиреозом часто возникают проблемы с зачатием ребенка и вынашиванием беременности.

Уровень работоспособности во многом зависит от качества питания и связанных с этим проблем. Например, людям с дефицитом железа характерна апатичность и быстрая утомляемость.

Поскольку питание и состояние здоровья имеют тесную связь, для изменения ситуации с сердечно-сосудистой заболеваемостью нужно менять пищевые привычки.

Аналогичную тему поднимал доктор медицины Джордж Д. Лундберг в своем блоге на Medscape. Он анализировал работу журналиста-расследователя Гэри Таубса, который 20 лет изучает тему питания.

Таубс в своих книгах освещает диетические отношения с жирами и углеводами и то, что это может иметь отношение к росту ожирения, диабета, атеросклероза, сердечных заболеваний, рака и даже слабоумия – состояний, которые в совокупности приводят к смерти.

Лундберг в блоге рассматривает наиболее популярные диетические предположения в стиле "Правда, миф или это зависит", например:

Во всем мире ожирение является проблемой для здоровья: правда.

Потребление пищевых жиров животного происхождения и холестерина в таких продуктах, как красное мясо, яйца и масло, является ключевой причиной ишемической болезни сердца: миф.

Сахар вызывает привыкание: миф.

Потребление клетчатки – ключевой компонент профилактики ожирения: миф (но это может быть полезно для желудочно-кишечного тракта).