Оральные контрацептивы могут быть небезопасными

У женщин с врожденным синдромом удлиненного интервала QT (LQTS) повышенный риск сердечных событий, включая внезапную сердечную смерть, после наступления подросткового возраста. Это может быть связано с воздействием эстрогена и прогестерона на сердечные калиевые каналы.

Оральные контрацептивы (ОК) могут модулировать эти эффекты. Однако клиническое испытание, представленное на Heart Rhythm 2021 и опубликованное в журнале Heart Rhythm Journal, показало, что женщины с LQTS имеют еще больший риск сердечных приступов, принимая оральные контрацептивы, содержащие только прогестин, без сопутствующей терапии бета-блокаторами.

Подробности исследования

Исследователи хотели оценить безопасность оральных контрацептивов на основе их состава и содержания половых гормонов. В исследование входили женщины в возрасте 15-40 лет, которые были включены в регистр Rochester LQTS, начиная с 2010 года, а последующие наблюдения сообщались до марта 2021 года.

Была получена информация об использовании ОК, начале подросткового возраста, беременности, менопаузе и типе ОК (классифицировались как только прогестиновые, только эстрогеновые или комбинированные). Многовариантное моделирование Андерсена-Гилла использовалось для оценки связи зависимого от времени использования ОК с сердечным приступом.

По словам главного исследователя Илана Голденберга, профессора медицины в Университете Рочестера в Нью-Йорке, увеличение риска сердечных приступов среди женщин, использующих оральные контрацептивы, содержащие только прогестин, для исследовательской группы стало неожиданностью.

Из 1659 женщин с LQTS (39% – LQT1, 35% – LQT2, 11% – LQT3) 22% получали ОК в любое время в течение периода наблюдения. За совокупный период наблюдения 35 797 лет было зарегистрировано 1977 сердечных приступов. Многофакторный анализ показал, что ОК, содержащие только прогестин, были связаны с 2,6-кратным повышением риска сердечного приступа у женщин, не получавших терапию бета-блокаторами.

Результаты

Терапия бета-адреноблокаторами оказалась высокоэффективной среди женщин, принимавших ОК, содержащие только прогестин.

Оральные контрацептивы, содержащие только эстроген, и комбинированные ОК не были связаны с увеличением частоты сердечных событий по сравнению с женщинами, не принимавшими ОК, независимо от лечения бета-блокаторами.

Важным дополнительным выводом этого исследования является то, что риск, связанный с использованием ОК, был наиболее выражен у женщин с LQT2.

Что такое LQTS

LQTS – наследственное нарушение сердечного ритма, которое потенциально может вызвать ненормальное сердцебиение и приводить к возникновению судорог, обмороков и сердечных приступов. По словам Илана Голденберга, имеющего большой реестр пациентов с LQTS, в США этим синдромом страдает одна из 3-5 тыс. женщин.

Выводы

Поскольку внезапная сердечная смерть часто возникает у пациентов без структурных заболеваний сердца и в отсутствие других причин, ученые надеются, что изучение LQTS как механизма внезапной сердечной смерти поможет врачам лучше понять и лечить эту группу пациентов.

Авторы исследования считают, что эти результаты подчеркивают необходимость совместной работы врачей разных специальностей для оценки риска различных типов оральных контрацептивов для лучшего лечения пациентов.

Исследователи также говорят, что результаты их работы имеют дальнейшие последствия, помимо ОК и врожденного LQTS. Они хотели бы увидеть дальнейшее исследование LQTS, вызванного медикаментозной терапией, и того, как другие лекарства, такие как антибиотики и препараты от тревожности, также могут повлиять на это состояние.

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