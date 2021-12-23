Сердечно-сосудистые заболевания, включая инсульт и инфаркт, остаются лидирующей причиной смертности во всем мире уже 20 лет. К их возникновению приводят разные факторы: на некоторые из них повлиять невозможно, в то время как другие поддаются коррекции, что значительно снижает риск болезни и летального исхода.

Возраст и пол – два фактора, которые невозможно изменить. Инфаркт и инсульт значительно коррелируют с возрастом: у мужчин старше 40 лет, а у женщин старше 55 лет риск развития инфаркта значительно выше. Также у мужчин инфаркт развивается чаще, чем у женщин.

Большинство рисков сердечно-сосудистых заболеваний – это те, на которые можно повлиять.

Курение наряду с употреблением алкоголя, нерациональным питанием и низкой физической активностью считается значимым фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Курение является одним из наиболее распространенных факторов риска развития инфаркта миокарда в молодом возрасте (встречается примерно в 50% случаев).

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Лишний вес связан с повышенным риском некоторых проблем с сердцем даже при отсутствии метаболических нарушений. Особую опасность представляет отложение жира на талии по типу "яблоко", поэтому важно контролировать обхват талии и вносить изменения в диету.

Артериальная гипертензия – один из факторов риска, который имеет многие серьезные последствия. При показателях 140/90 мм рт. ст. и выше необходимо обратиться к кардиологу, пройти обследования и подобрать оптимальную терапию, которая будет эффективно поддерживать давление на нормальном уровне.

Дислипидемией называют высокий уровень липидов (холестерина, триглицеридов или двух показателей) или низкий уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). Развитию заболевания может способствовать образ жизни, генетика, некоторые сопутствующие патологии (например, низкий уровень гормонов щитовидной железы или заболевание почек), лекарственные препараты или их сочетание.

С повышением уровня общего холестерина (который включает холестерин ЛПНП, ЛПВП и ЛПОНП) риск развития атеросклероза возрастает, даже если этот уровень недостаточно высок для диагностирования дислипидемии.

Атеросклероз поражает разные артерии: поставляющие кровь к сердцу – вызывает ишемическую болезнь сердца, к головному мозгу – инсульт, к другим органам – заболевания периферических артерий. Поэтому на фоне высокого уровня общего холестерина также возрастает риск инфаркта или инсульта. На дислипидемию эффективно влияет увеличение физической нагрузки, изменение рациона и медикаментозная терапия.

Семейная гиперхолестеринемия – генетическое заболевание, проявляющееся как нарушение обмена веществ, что приводит к преждевременному сердечно-сосудистому заболеванию (в среднем – на 20 лет раньше, чем у людей без семейной гиперхолестеринемии). Изменения образа жизни и диеты для улучшения липидного профиля недостаточно, поэтому необходима ранняя медикаментозная терапия.

Состояние, когда уровень сахара в крови высокий, особенно опасно, если повышенные показатели сохраняются длительно. Многолетний недостаточный контроль гипергликемии может привести к развитию долгосрочных осложнений, главный из которых связан с поражением мелких и/или крупных сосудов.

Уровень сахара в крови требует регулярного контроля, если изменения диеты и физической активности недостаточно, необходима медикаментозная терапия, которая позволит предотвратить или отсрочить многие из осложнений, включая инфаркт.

Исследования показывают, что физическая активность положительно влияет на общее здоровье, позволяет сохранить сердце и сосуды и снижает риск сердечно-сосудистых болезней.