Повышенное артериальное давление: когда это опасно и что делать?

Кровяное давление — это как руль в автомобиле: слишком низкое — машина едет вяло, слишком высокое — может не вписаться в поворот. Однако повышенное давление (гипертония) долгое время протекает без явных симптомов, а когда оно наконец проявляется — могут быть уже серьезные последствия.

​Когда стоит переживать? ​Когда пора обращаться к врачу?

Что считается нормальным давлением?

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского общества кардиологов (ESC, 2023), артериальное давление делится так:

Оптимальное: < 120/80 мм рт. ст. Нормальное: 120–129 / 80–84 мм рт. ст. Высокое нормальное: 130–139 / 85–89 мм рт. ст. (уже повод задуматься!) Гипертония 1-й степени: 140–159 / 90–99 мм рт. ст. Гипертония 2-й степени: 160–179 / 100–109 мм рт. ст. Гипертония 3-й степени: ≥180/110 мм рт. ст. (неотложное состояние!)

Важно: давление выше 140/90 мм рт. ст. в двух и более измерениях в разное время суток уже считается гипертонией!

Когда нужно срочно бить тревогу?

Обратитесь за медицинской помощью, если:

Давление поднялось выше 180/120 мм рт. ст. и сопровождается головной болью, рвотой, нарушением зрения. Это может быть гипертонический криз​.

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Ощущается онемение или слабость в руке/ноге , нарушения речи, асимметрия лица – ​возможен инсульт .

, нарушения речи, асимметрия лица – . Появились боль в груди, одышка, холодный пот – симптомы инфаркта .

– симптомы . Давление сильно скачет (разница более 40 мм рт. ст.) в течение нескольких минут или часов.

Почему давление повышается? Главные причины

Гипертония не возникает просто так. В 90% случаев она является эссенциальной, то есть развивается из-за образа жизни, генетики и возраста.

Факторы, которые повышают давление:

Генетика – если у родителей гипертония, риск повышается в 2–3 раза.

– если у родителей гипертония, риск повышается в 2–3 раза. Стресс и хроническое напряжение – выброс кортизола и адреналина сужает сосуды.

– выброс кортизола и адреналина сужает сосуды. Избыток соли в питании – соль задерживает воду, увеличивая нагрузку на сосуды.

– соль задерживает воду, увеличивая нагрузку на сосуды. Лишний вес – каждый 5 кг лишнего веса повышает давление в среднем на 5–10 мм рт. ст.

– каждый повышает давление в среднем на Курение и алкоголь – разрушают сосуды и провоцируют спазмы.

Малоподвижный образ жизни – сердце и сосуды "разучиваются" работать правильно.

– сердце и сосуды "разучиваются" работать правильно. Дефицит калия и магния – эти минералы важны для сосудов.

Миф: "Я всегда пил кофе и у меня поднималось давление".

Факт: Кофе действительно может кратковременно повышать давление (на 5–10 мм рт. ст.), но не вызывает хроническую гипертонию.

Какие симптомы могут быть при гипертонии?

Главная опасность гипертонии – она часто протекает бессимптомно. Именно поэтому ее называют "тихим убийцей".

Но если давление постоянно повышено, возможны:

Головные боли (чаще в затылке по утрам).

(чаще в затылке по утрам). Шум в ушах и "мушки" перед глазами.

и "мушки" перед глазами. Ощущение жара, покраснение лица .

. Слабость, головокружение .

. Боли в груди, учащенное сердцебиение.

Но! Даже если у вас нет этих симптомов, но давление регулярно выше 140/90 мм рт. ст. — это уже проблема!

Что делать, если у вас высокое давление?

Если ваш тонометр показывает 140/90 и выше, это повод не просто пожать плечами, а начать контролировать ситуацию.

5 научно доказанных способов снизить давление

Сократить потребление соли

Рекомендуемая норма – не более 5 г в день .

. Вредны не только солонка, но и скрытая соль в колбасе, соусах, фастфуде.

Снижение соли может уменьшить давление на 5–6 мм рт. ст. даже без таблеток.

Похудеть хотя бы на 5 кг

Каждый сброшенный килограмм снижает давление на 1–2 мм рт. ст. .

. Оптимальный индекс массы тела (ИМТ) до 25 кг/м².

Доказано: у людей с ожирением риск гипертонии выше в 4 раза.

Увеличить физическую активность

30 минут быстрой ходьбы 5 раз в неделю – и давление может снизиться на 10 мм рт. ст.

– и давление может снизиться Йога и дыхательные практики – тоже отличный способ расслабить сосуды.

Больше калия, меньше алкоголя

Калий (бананы, картофель, шпинат, бобовые) помогает сосудам расслабляться.

помогает сосудам расслабляться. Алкоголь повышает давление – особенно пиво и крепкие напитки.

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) советует не превышать 1 бокал вина в день.

Принимать лекарства, если назначил врач

Иногда образа жизни недостаточно , и тогда врач назначает гипотензивные препараты.

, и тогда врач назначает гипотензивные препараты. Самолечение недопустимо! Таблетки подбираются индивидуально.

Снижение давления даже на 5 мм рт. ст. уменьшает риск инсульта.

​Когда бить тревогу?

Пора задуматься, если давление выше 130/85 – это уже "зона риска".

– это уже "зона риска". Срочно к врачу, если давление выше 180/120 мм рт. ст. , есть головная боль, рвота, слабость в руках/ногах.

, есть головная боль, рвота, слабость в руках/ногах. Здоровье сосудов – в ваших руках! Спорт, питание, контроль веса реально работают.

Заботьтесь о своем сердце и сосудах, и тогда они прослужат вам долгие годы!